Dünyanın en pahalı saati! Rekor fiyata satıldı

İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen açık artırmada Patek Philippe Perpetual Calendar Chronograph Reference 1518 modeli saat, 14.2 milyon İsviçre frangı (744 milyon TL) karşılığında satıldı.

Saat, 2016’daki açık artırmada 11 milyon İsviçre frangına (576 milyon TL) alıcı bulmuştu. Dokuz yıl sonra yeni satış fiyatıyla kendi rekorunu kırdı.

Sadece dört adet var

1943 yılında üretilen Ref. 1518 modeli, dünyada yalnızca dört adet çelik kasalı versiyonu bulunan son derece nadir bir saat.

Patek Philippe genellikle altın kasalı modeller üretirken, çelik versiyonun neden yapıldığı hâlâ bilinmiyor. Bu da onu koleksiyoncular için efsanevi bir parça haline getiriyor.

Saat dünyasının efsanesi

Phillips müzayede evi, satışın dokuz buçuk dakika sürdüğünü ve beş alıcının yarıştığını açıkladı.

Ref. 1518, seri üretimde yapılan ilk sürekli takvimli kronograf olarak saatçilik tarihine geçti.

Açık artırma, toplamda 66.8 milyon İsviçre frangı (3.5 milyar TL) gelir elde ederek şimdiye kadarki en yüksek hacimli saat müzayedesi oldu.