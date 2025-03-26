Dünyanın en popüler yapay zeka aracı belli oldu: Bir ayda 4,7 milyar kullanıcıya ulaştı

ABD'li yapay zeka ChatGPT, aylık 4,7 milyar kullanıcı ziyareti ile dünya sektöre liderlik ediyor.

AITools'un verilerine göre, OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, en çok ziyaret edilen uygulama oldu. ABD'li yapay zeka aracı, Çinli Deepseek'in piyasaya çıkması ile aylık ziyaretçi trafiğinde düşüş yaşasa da 4,7 milyar ziyaretçi ile zirvede yer alıyor.

Genel yapay zekaların değerlendirildiği listeye göre, 2. sırada da grafik tasarım uygulaması olan Canva aylık 887 milyon ziyaretçi sayısı ile ChatGPT'nin gerisinde yer alıyor. Google'ın çeviri yapan yapay zekası Google Translate ise 595 milyon aylık ziyaretçi ile listede 3. sırada.

DeepSeek 4. sıraya yükseldi

Maliyet etkinliği ve başarılı performansı ile ABD'li yapay zeka araçlarının ziyaretçi sayılarında düşüşe sebep olan Çinli DeepSeek ise listede 4. sırada yer aldı.

Ocak 2025'te DeepSeek 2 binden fazla yeni erişim ile 268 milyon aylık kullanıcıya ulaşırken, aynı dönemde ChatGPT'nin aylık ziyaretçisi yüzde 2 düşüş gösterdi.

Sırlamaya göre en popüler yapay zeka uygulamaları ve aylık ziyaretçi sayıları şöyle gerçekleşti:

1.ChatGPT (OpenAI) - 4,7 milyar aylık ziyaretçi

2. Canva (grafik tasarım uygulaması) - 887 milyon aylık ziyaretçi

3. Google Translate (Google) - 595 milyon aylık ziyaretçi

4. DeepSeek (Çinli yapay zeka) - 268 milyon aylık ziyaretçi

5. Character.AI - 226 milyon aylık ziyaretçi

6. JanitorAI - 200 milyon aylık ziyaretçi

7. Perplexity - 133 milyon aylık ziyaretçi

8. Gemini (Google) - 118 milyon aylık ziyaretçi

9. Remove.bg - 112 milyon aylık ziyaretçi

10. Claude - 105 milyon aylık ziyaretçi

En çok ziyaretçi alan yapay zekaların 7'si ABD'li

Öte yandan ABD ve Çin arasındaki yapay zeka çekişmesi DeepSeek'in ortaya çıkması ile yeniden kızışırken, listede yer alan en çok ziyaret edilen 10 yapay zeka aracından 7'sini ABD menşeli yapay zekalar oluşturdu.

Çin ilk 10'a DeepSeek ile sadece bir şirketini sokabilirken, aylık ziyaretçiyi yüzdesel bazda artıran şirketler anlamında en hızlı yükselen yapay zeka aracı olmayı başardı.