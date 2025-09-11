Dünyanın en zengin insanı değişti! Musk'ın liderliği tehlikede

Dünyanın en zenginleri listesinde dün gece dikkat çekici bir değişim yaşandı. Oracle hisselerindeki sert yükselişin ardından şirketin kurucu ortağı Larry Ellison, kısa bir süreliğine Elon Musk'ı geçerek listenin zirvesine yerleşti.

Oracle hisseleri, güçlü kazanç raporu ve yapay zeka odaklı büyük bulut anlaşmalarının etkisiyle piyasa açılışından kısa süre sonra yüzde 35'in üzerinde değer kazandı. Bu yükseliş Ellison'ın servetine dakikalar içinde 100 milyar dolar ekledi ve onu geçici olarak Musk'ın önüne taşıdı.

Piyasa kapanışında işler değişti

Hisselerin gün içinde kazançlarının bir kısmını geri vermesiyle sıralama yeniden değişti ve piyasa kapanışında Musk 384,2 milyar dolarlık servetiyle liderliği geri aldı. Ellison ise 383,2 milyar dolarlık servetiyle ikinci sırada yer aldı.

Bu kısa süreli liderlik, Oracle'ın yapay zeka bulut altyapısında gösterdiği hızlı büyümeyi ve yatırımcıların Ellison'ın uzun vadeli stratejisine duyduğu güveni ortaya koydu. Şirketin kazançları, OpenAI, Meta, Nvidia ve Musk'ın şirketi xAI ile yapılan 300 milyar doları aşan yeni anlaşmaların ardından geldi. Oracle, bulut gelirlerinin bu mali yılda yüzde 77 artışla 18 milyar dolara ulaşmasını ve 2029'a kadar 144 milyar dolara çıkmasını öngörüyor.

Tesla hisseleri kötü bir dönemde

Öte yandan Musk'ın serveti, Tesla hisselerindeki düşüşten olumsuz etkilendi. Tesla hisseleri yıl başından bu yana yüzde 14 değer kaybederken, satışların hem ABD hem de Avrupa'da gerilediği bildirildi. Uzmanlar, bu düşüşün bir kısmını Musk'ın X'teki siyasi söylemlerine verilen tepkilerle ilişkilendiriyor. Musk'ın odak noktasını elektrikli araçlardan robotik ve yapay zekaya kaydırmasına rağmen, yatırımcıların temkinli tutumu devam ediyor.