Dünyanın en zenginleri, 2017'de 1 trilyon dolar kazandı

27 Aralık 2017

Dünyanın en zengin insanları, 2017'de servetlerini 1 trilyon dolar artırdı.

Bloomberg News'in haberine göre, en zengin isimlerin serveti, sahip oldukları hisselerin artışıyla beraber, en zengin 500 ismin bulunduğu Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde geçen yıla göre yüzde 23 arttı. MSCI Dünya Eendeksi ve Standard & Poor 500 Endeksi'nde de yüzde 20 artış yaşandı.

26 Aralık itibariyle en zengin 500 ismin toplam serveti, geçen yıla göre 4,4 trilyon dolardan 5,3 trilyon dolara yükseldi.

2017'nin en fazla kazanan ismi, bir yılda 34,2 milyar dolar kazanarak 100 milyar dolar sınırına dayanan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos oldu.

Çinlilerin dikkat çeken yükselişi

En zenginler sıralamasında Çinlilerin yükselişi dikkat çekti. 38 Çinli zenginin 2017'de kazandığı servet, yüzde 65 artarak 177 milyar dolara ulaştı.

Servetini en çok artıran isimlerin bulunduğu bölgeler listesinde, Çin'i yüzde 43,3 ile Hindistan ve yüzde 20,9 ile Avrupa takip etti.

En zenginler listesinde ABD egemenliğini sürdürürken, Rusya'daki 27 zengin ismin toplam serveti de 29 milyar dolarlık artışla 275 milyar dolara ulaştı.

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