Dünyanın en zenginleri bir günde servetine servet kattı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin hariç birçok ülkeye uygulanan karşılıklı gümrük tarifelerinin 90 gün süreyle askıya alındığını açıklamasının ardından zenginler servetine servet kattı.

Dünkü askıya alınma kararının açıklanmasının ardından ABD borsalarında yaşanan ralli ile dünyanın en zengin 10 kişisinin serveti bir günde toplam 135,33 milyar dolar arttı. Bu artış Bloomberg Milyarderler Endeksi tarihindeki en büyük günlük artış oldu.

Bu artış Trump'ın tarifeleri açıklamasının ardından endeksteki en büyük servet kaybının yaşanmasının ardından geldi.

En büyük dilim Musk'a

Dünkü rallide kayıplarının bir kısmını telafi eden zenginler toplam 135,33 milyar dolarlık servet artışı yaşarken bu artıştan en büyük payı Tesla CEO'su Elon Musk aldı.

Musk tek başına 35,9 milyar dolar kazanarak en büyük tek günlük kazancı elde ederken, Fransız milyarder Bernard Arnault 5,7 milyar dolar kayıpla Bloomberg Milyarderler Endeksi listesinde ilk 10'da kayıp kaydetmeye devam eden tek kişi oldu.

Dünyanın en zengin insanlarının bu yıl servetlerinde yaşanan değişim incelendiğinde ise toplam 244,36 milyar dolarlık kayıp öne çıktı.

Günün en çok kazananları belli oldu oldu

İşte Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre çarşamba günkü piyasa kapanışından sonra servetlerini en çok artıranlar:

Elon Musk'ın net serveti çarşamba günü 35,9 milyar dolarak artarak en zengin 10 kişi arasındaki en büyük kazanca işaret etti. Musk'ın toplam net serveti 326 milyar dolara ulaştı. Ancak yılbaşından bu yana toplam servetinde 107 milyar dolar düşüş kaydedildi.

Musk'ı net serveti bir günde yaklaşık 26 milyar dolar artan Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg takip etti. Zuckerberg'in toplam serveti 207 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un serveti ise bir günde 18,5 milyar dolar artarak 210 milyar dolara ulaştı.

Nvidia CEO'su olan Jensen Huang'ın serveti ise çip üreticisinin hisselerinin yüzde 19 toparlanmasıyla 15,5 milyar dolar arttı. Bu artış salı günü kapanışa kadar olan haftada yüzde 13'lük düşüşü neredeyse telafi etti.

Yazılım firması Oracle'nin kurucu Larry Ellison da servetini 15,5 milyar dolarak artırarak toplam servetini 159 milyar dolara ulaştırdı.