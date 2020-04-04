DÜNYA'nın haberi ses getirdi, tartışmalı düzenleme revize edildi!

04 Nisan 2020

Aysel YÜCEL

Taşımacılık sektörüne yeni firma girişini ve ticari araç alma işlemlerini geçici olarak durdurma kararı alan Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, düzenlemeyi revize etti.

İlk olarak DÜNYA'nın duyurduğu, otomotiv ile taşımacılık sektöründe şok yaşatan ‘koronavirüs düzenlemesi’ değişikliğe uğradı. Taşımacılık sektöründe yeni yetki belgesi verilmeyecek ama, mevcut firmalar yeni araç alabilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, değişikliği sosyal medya hesabından şöyle duyurdu: 3.4.2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, ilk defa yetki belgesi düzenleme işlemleri geçici olarak durdurulmuştur. Mevcut yetki belgesi sahipleri taşıtlarını yetki belgelerine kayıt ettirebileceklerdir. Kamuoyuna ve taşımacılık sektörümüze saygıyla duyurulur.”

STK’lar itiraza hazırlanıyordu

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında geçici bir düzenlemeye giderek, taşımacılık faaliyetlerine imkan sağlayan tüm yetki belgelerinin verilmesi ve ticari araç satışı işlemlerini geçici olarak durdurma kararı almıştı. DÜNYA’nın duyurduğu karar, koronavirüs salgını sonrası araç sıkıntısı yaşayan nakliyeciler ve otomotivciler tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, tepkilere neden oldu. Kararın özellikle araç siparişi verip, teslim almaya hazırlanan firmaları zora sokacağını belirten ilgili STK'lar, pazartesi günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na itiraz dilekçesi sunacaktı.

Otomotiv ve taşımacılık sektörüne büyük şok!