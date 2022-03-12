Dünyanın ilk iklim fuarı: Giriş bilet yerine elektronik atıkla yapılacak

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA - Ankara Ticaret Odası öncülüğünde 30-31 Mart tarihlerinde, ATO Congresium’da “EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı” gerçekleştirilecek. Zirve öncesi Ankara Ticaret Odası ev sahipliğinde, Ankara Sanayi Odası ve Ankara Ticaret Borsası Başkanları Ekonomi Muhabirleri Derneği üyeleriyle bir araya geldiler. Toplantıya, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal ile Yönetim Kurulu Üyeleri; Ülkü Karakuş, Nihat Uysallı ve Süleyman Ekinci ve kamu kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Dünyanın ilk iklim değişikliği fuarı özelliği taşıyan Eko İklim’e girişler (kablo dahil) elektronik atıklarla gerçekleştirilecek ve TÜBİSAD atıkların dönüşümünden sağlanacak geliri öğrencilere burs olarak verecek.

Baran: Dünyada ilk olacak

Türkiye’nin iklim değişikliğiyle ilgili Avrupa’ya paralel olarak verdiği 2030, 2050 gibi tarihleri hepsinin çok önemli olduğunu belirten Gürsel Baran, Eko İklim Zirvesi ile bu konuda farkındalık yaratmak istediklerini söyledi.

Özellikle Sınırda Karbon Düzenlemesinin üretim ve ihracatı yakından etkileyeceğini ifade eden Baran, bunun aynı zamanda dünyanın ilk iklim fuarı olacağının da altını çizdi. Gürsel Baran, bu konuda Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası ve Ankara Ticaret Borsası yanı sıra çok sayıda kamu kurumunun ortak hareket ettiğini dile getirdi.

Yavuz: Sağlıklı beslenmek için temiz toprağa ihtiyaç var

Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz, iyi hava soluyabilmek ve sağlıklı beslenebilmek için temiz hava ve temiz toprağa ihtiyaç olduğunu bildirdi. Bunun sağlanmasında herkese sorumluluk düştüğünün altını çizen Faik Yavuz, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla birlikte bir çok ürünün fiyatının yükseldiğini, Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadele yanı sıra yeni döneme de kendisini hızla adapte etmesi gerektiğini belirtti.

Özdebir: İnsanlık bu gidişata dur demeli

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, dünyanın insan kaynaklı yükü kaldırmakta zorlandığını kaydederken, gidişata yine insanlığın ‘dur’ demesi gerektiğini söyledi. Rusya’ya yönelik yaptırımlardan ve savaştan ekonomik yönden en çok etkilenen ülkenin Türkiye olduğunu dile getiren Özdebir, Avrupa Birliği’nin enerji yoğun sektörlerden tamamına yakınından çıktığını anlattı.

“İlk geri dönüşüm tesisini Atatürk 1937’de kurmuş”

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye’nin ilk geri dönüşüm kurduğu şehir olan Ankara’nın Eko İklim Zirvesine ev sahipliği yapacağını bildirdi. Şubat ayında Konya’da gerçekleştirilen İklim Şurası sonuçlarının da burada paylaşılacağını söyleyen Yılmaz, zirve boyunca oluşacak karbon ayak izinin karşılığında ağaç dikilerek nötrleneceğini ifade etti.

TOGG görücüye çıkacak

Fuarda Türkiye’nin otomobili TOGG’un da sergileneceği bilgisini veren Yılmaz, 20 oturumda 150 konuşmacı bulunduğunu söyledi. Çeşitli görsel sanatlar sergileri, konserler, tiyatro oyunlarını yer alacağı fuarın en dikkat çekici unsurlarından birisi de izleyicilerin girişi olacak. Halil İbrahim Yılmaz’ın verdiği bilgilere göre fuara girişler elektronik atıklarla yapılacak ve bunların dönüşümünden elde edilecek gelirle TÜBİSAD üniversite öğrencilerine burs sağlayacak.

Zirvede; Yeşil Dönüşümde Tarım ve Gıda, Kaynak Verimliliği ve Döngüsel Ekonomi, İklim Değişikliğinde Global Stratejiler, Yeşil Uyum Finansmanı gibi 20 oturum düzenlenecek.