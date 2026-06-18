Dünyanın ilk trilyoneri Elon Musk servetini nerede saklıyor?

SpaceX'in rekor değerlemeyle gerçekleşen halka arzının ardından net serveti 1,3 trilyon dolara ulaşan Elon Musk, dünyanın ilk trilyoneri olarak tarihe geçti. Servetinin büyük bölümünü şirket hisselerinden elde eden Musk'ın bu devasa varlığı nerede tuttuğu ise merak konusu oldu.

Toplam servetinin sadece yüzde 0,1'i nakitte

Elon Musk'ın 1,3 trilyon dolarlık servetinin çok küçük bir bölümü nakit ve nakit benzeri varlıklardan oluşuyor. Musk'ın kısa süre önce yaptığı açıklamaya göre, para piyasası fonları, mevduat sertifikaları ve kısa vadeli Hazine bonoları gibi likit varlıklar toplam servetinin sadece yüzde 0,1'ine karşılık geliyor. Bu oran bile yaklaşık 1 milyar dolarlık nakit rezervine işaret ediyor.

Musk'ın servetinin büyük kısmı ise iki amiral gemisi şirketi SpaceX ve Tesla'daki hisselerinde bulunuyor. SpaceX'in en az yüzde 38'ine sahip olan Musk'ın payının değeri de şirketin 2,6 trilyon dolarlık piyasa değeriyle yaklaşık 1 trilyon dolar seviyesinde.

Musk'ın yüzde 10'una sahip olduğu Tesla hisselerinin de değeri yaklaşık 150 milyar dolar oalrak hesaplanıyor. Tesla'nın toplam piyasa değeri ise 1,5 trilyon dolar.

Musk ayrıca tünel kazı şirketi The Boring Company ile beyin implantı geliştiren Neuralink adında iki ayrı şirketi daha bulunuypr. Her iki şirket özel statüde olduğu için kesin değerleri bilinmese de, WSJ her birinin yaklaşık 5 milyar dolar değerinde olduğunu tahmin ediyor.

Servetin büyük kısmı SpaceX ve Tesla'da

Kısaca Elon Musk'ın 1,3 trilyon dolarlık serveti büyük ölçüde banka hesaplarında değil, sahip olduğu şirket hisselerinde bulunuyor. Servetinin büyük kısmını SpaceX ve Tesla'daki payları oluştururken, The Boring Company ve Neuralink gibi özel şirketlerdeki hisseleri de serveti büyütüyor. Nakit ve benzeri likit varlıklar ise toplam servetinin yaklaşık binde birini oluşturuyor.

Ancak servetinin büyük bölümünün şirket hisselerine bağlı olması nedeniyle Musk'ın net varlığı da hisse fiyatlarındaki değişimlere paralel olarak değişiyor. Şirketlerinin piyasa değeri arttıkça Musk'ın serveti de büyürken, değer kayıplarında ise serveti aynı hızda eriyor.