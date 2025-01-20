Dünyanın ilk trilyoneri kapıda! Servetlerine servet katan milyarderler 2024'te rekor gelir elde etti

Küresel yardım kuruluşu Oxfam, 2024 yılına ilişkin eşitsizlik raporunu yayımladı. Rapor, milyarderlerin servet birikim hızının hayal edilemez boyutlara ulaştığını ve bu durumun küresel gelir eşitsizliğini daha da derinleştirdiğini ortaya koydu.

İngiltere merkezli yardım kuruluşu Oxfam, yıllık eşitsizlik raporunu yayımladı. Buna göre, dünyanın en zengin insanlarının toplam serveti, yalnızca bir yıl içinde 13 trilyon dolardan 15 trilyon dolara yükseldi.

Bu artış, Oxfam’ın kayıt tutmaya başlamasından bu yana görülen en büyük ikinci artış olarak kayda geçti. Dünyanın en zengin yüzde 1’lik kesimi, tüm küresel servetin yüzde 45’ini elinde bulundururken, dünya nüfusunun yüzde 44’ü günde 6.85 doların altında yaşam mücadelesi veriyor.

Oxfam Uluslararası İcra Direktörü Amitabh Behar, eşitsizlikteki bu derinleşmeye dikkat çekerek, “Milyarderlerin hızla artan servet birikimi ve güç kazanmaları, trilyonerler çağına adım atmamıza neden olacak. Bu ekonomik yapı, insanlık için ciddi bir tehdit oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

Elon Musk trilyoner olmaya aday

Informa Connect Academy'nin tahminlerine göre, Tesla CEO'su Elon Musk, 2027’ye kadar dünyanın ilk trilyoneri olma yolunda ilerliyor. Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre Musk’ın mevcut serveti yaklaşık 440 milyar dolar seviyesinde.

Oxfam’ın raporu, servet eşitsizliğini azaltmak için daha adil vergi politikaları ve ekonomik düzenlemelerin uygulanması çağrısında bulunuyor. Ancak mevcut durum, küresel eşitsizliğin giderek derinleştiğine işaret ediyor.