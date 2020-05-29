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DÜNYA'nın konuğu: GABORAS GM Kurtuluş Altun

GABORAS Genel Müdürü Kurtuluş Altun, Dünya ONLINE canlı yayınında Vahap Munyar'ın konuğu oldu.

DÜNYA'nın konuğu: GABORAS GM Kurtuluş Altun
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Gayrimenkul portföy ve varlık yönetimi konusunda hizmetler sunan ve gayrimenkulün ticarileşmesi için çalışan Gayrimenkul Borsası A.Ş  (GABORAS), sunduğu veri, analiz ve endekslerle gayrimenkul sektörünü yönlendirmeye devam ediyor.

Dijital gayrimenkul okuryazarlığı konusunda sektörün öncüsü olan GABORAS’ın Genel Müdürü Kurtuluş Altun, DÜNYA'nın canlı yayınında gazeteci- yazar Vahap Munyar'ın sorularını yanıtladı.

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