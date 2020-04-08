DÜNYA'nın konuğu Hilmi Uytun: Türkiye için büyük fırsat olabilir

08 Nisan 2020

Temelleri 1923 yılında bir hırdavat dükkanı olarak atılan Hafele'nin Türkiye ve Bölgesi İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun, koronavirüs salgını sonrası için yaptıkları çalışmaları Dunya.com’a anlattı.

Hilmi Uytun, şu değerlendirmeleri yaptı:

“Bundan sonraki sürçte hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Her sektörde olduğu gibi biz de bu döneme uyum sağlamaya çalışıyoruz. Çalışanlarımızın yüzde 90’ı evden çalışıyor. Belki bundan sonra birçok şirket evden çalışmayı arttırabilir. Biz üreticilerimizle bu döneme özel çalışmalar yapıyoruz. Bu toz bulutu ortadan kalktıktan sonra gayrimenkul sektörünün hareketleneceğini düşünüyorum. Türkiye açısından da bu dönemin önemli fırsatlar yaratabileceğine inanıyorum.”