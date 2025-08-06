Dünyanın nükleer haritası: Sekiz ülke tetikte, 12 bin bomba hazır bekliyor!

İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'ya karşı karşı savaşan ABD, 6 Ağustos 1945'te Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atom bombası atarak korkunç bir katliama imza attı. Savaşın seyrini değiştiren ve küresel çapta şok etkisi yaratan bu adım 66 bin kişinin ölümüne 69 bin kişinin yaralanmasına yol açtı.

On binlerce insanın buhar olduğu o dehşetin üzerinden tam 80 yıl geçti. Bugün hayatını kaybeden vatandaşları için yüz binlerce Japon, Hiroşima'da bulunan Barış Anıt Parkı'nda düzenlenen törene katıldı.

Hiroşima ve Nagazaki ile hafızalara kazınan atom bombası, farklı bir savaşta ya da ülkede bir daha kullanılmadı. Ancak atom bombası korkusunun yerini nükleer başlıklı füzeler aldı.

Hangi ülkelerin atom bombası var?

Nükleer başlıklı füzeler ülkeler arası gerilimlerde bir koz olarak kullanılırken bugün hangi ülkelerin atom bombası ya da nükleer başlıklı füzesi var, Türkiye'nin atom bombası ya da nükleer silahı var mı merak ediliyor.

Atom bombası, nükleer silahların bir türü olarak tanımlanırken; atom bombası sadece fisyon tepkimesine dayalı bir nükleer silahtır. Nükleer silah ise atom ve hidrojen bombası gibi tüm türleri kapsar. En güçlü nükleer silah türü olan hidrojen bombası ise füzyon tepkimesine dayalı, atom bombasından kat kat güçlü bir nükleer silahtır.

Günümüzde nükleer silaha sahip ülkeler, ABD, Rusya, Birleşik Krallık, Fransa, Çin, Hindistan, Kuzey Kore ve Pakistan'dır. Ayrıca İsrail resmi olarak teyit etmese de nükleer silaha sahip olduğu düşünülmektedir.

Yüzde 90'ını Rusya ve ABD'nin elinde

SIPRI raporuna göre, Ocak 2025 itibarıyla dünya genelinde tahmini olarak toplam 12 bin 241 nükleer savaş başlığı bulunurken, küresel stokun yüzde 90'ını Rusya ve ABD elinde tutuyor.

Türkiye'nin atom bombası ya da nükleer silahı var mı?

Türkiye'nin 1980'de Nükleer Silahların Yaygınlaşmasını Önleme ve 1999'da imzaladığı Kapsamlı Nükleer Test Yasağı Anlaşması kendi nükleer silahını yapmasını engelliyor. Ancak Türkiye nükleer silah üretemese de NATO çatısı altında ABD'nin sağladığı nükleer caydırıcılıktan faydalanıyor.

Bu kapsamda 70'e yakın Amerikan taktik nükleer bombasının da Türkiye'deki farklı üslerde konuşlandığı düşünülüyor.

1961'de Küba Krizi’nden önce ABD'nini İtalya ve Türkiye'ye de yerleştirdiği Jüpiter nükleer füzeleri ise Küba’da Rusların konuşlandırdığı füzelerin geri çekilmesi ile kaldırılmıştı.

Daha sonra ABD'nin taktik nükleer füzeleri, Türkiye’nin birkaç yerine dağılmış 1989 sonrasında ise İncirlik’te toplanmıştı.

Öte yandan Türkiye'nin Mersin'deki ilk nükleer güç santrali Akkuyu'da da nükleer silah için gerekli olan zenginleştirilmiş uranyum veya plütonyum elde edeceği bir altyapı bulunmuyor. Türkiye'deki 3 nükleer araştırma reaktörünün ise 2'si Küçükçekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde birisi de İTÜ'dedir.