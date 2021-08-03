Dünyanın önemli üreticileri İstanbul sokaklarında

Türk iç giyim sektörünü dünya vitrinine çıkaran ve 100 milyon dolar ihracat hedefi taşıyan Linexpo Sokak Festivali, 2 bin 200 yabancı alıcının katılımıyla başladı.

Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği (TİGSAD) tarafından düzenlenen ve 500 iç giyim üreticisini yabancı alıcılarla bir araya getiren Linexpo Sokak Festivali için İstanbul Erkek Lisesi'nde geniş katılımlı bir tören düzenlendi.

TİM BAŞKANI GÜLLE:

Büyük adımlar cesaretle başlar



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, iç giyim sektöründe düzenlenen ilk sokak festivalinin etkinliği daha anlamlı kıldığını söyledi. gülle, "Büyük adımlar cesaretle başlar. Geçen yıl ihracatını en çok artıran sektörlerden olan iç giyim ve çorap sektörünün başarılarının devam edeceğini düşünüyoruz. Bu yıl iç giyim ve çorap ihracatında 1 milyar dolarlık rakamın geçileceği sözü verildi. Biz de başkanımıza (TİGSAD Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Kanpolat) güveniyoruz" diye konuştu.

İHKİB BAŞKANI GÜLTEPE:

Dijitalleşme ve Anadolu'ya yatırım önemli

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, birlik olarak ortaya konulan projelere ellerinden gelen desteği vermek için çalıştıklarını ve festivale de katkı sunduklarını belirterek, böyle bir dönemde bu tarz bir organizasyonu yapmanın cesaret isteyeceğini söyledi. Gültepe, "İç giyimcilerden dijitalleşmelerini, beşinci ve altıncı bölgelere yatırım yapmalarını istiyorum. Sektörün daha farklı noktaya gelmesini istiyorsak sürdürülebilirlik, dijitalleşme, çevre dostu üretim ve Anadolu'ya yatırım önemli." diye konuştu.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın da, fuarın; Türkiye'ye, ülke ekonomisine, sanayiye ve ihracata büyük değer katacağını belirterek, ayrıca esnafa büyük moral olacağını söyledi.

TİGSAD BAŞKANI KANPOLAT:

100 milyon dolarlık sipariş bekliyoruz

Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği (TİGSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Kanpolat, yoğun bir çalışmayla çok az bir sürede 119 ülkeden alıcılara ulaştıklarını ve onları İstanbul'a gelmeleri konusunda ikna ettiklerini dile getirdi. Kanpolat, Yeşildirek'e gelen yaklaşık 2 bin 200 alıcının, 4 gün boyunca tam anlamıyla bir alışveriş şölenine katılacağını, İspanya'dan Tanzanya'ya, Rusya'dan İtalya'ya kadar geniş bir coğrafyadan gelen alıcıların İstanbul'a da her anlamda katkı sağlayacağını anlattı.

Kanpolat, "Sokakları koridor, dükkanları stant olarak hayal ettik ve bu düşüncemizi hayata geçirdik. Türkiye'de iç giyim adına yapılan ilk organizasyon. 500'e yakın iç giyim ve çorap firması katılıyor. Bu etkinlikten beklentimiz 100 milyon doların üzerinde ihracata karşılık gelecek sipariş almak" diye konuştu.