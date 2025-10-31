DÜNYA'nın zirvesinde bankacılık sektörünün 2026 perspektifi ele alındı

Dünya Gazetesi Küresel Ekonomi Zirvesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de katılımıyla İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Genel Müdürlük Oditoryumu'nda düzenlendi.

Zirvede bankacılık sektörü de masaya yatırıldı.

Zirve kapsamında, "Küresel ekonomik görünüm ekseninde bankacılık sektörünün 2026 perspektifi" paneli TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Panele, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan katıldı.

"Tedbirler önümüzdeki yıl da hayatımızda olacak ama..."

Panelde konuşan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Türk bankacılık sektörünün bugün itibarıyla 17 trilyon doları aşan büyüklüğe ulaştığını belirterek, 2025'te en çok özkaynakların enflasyon karşısında değerinin korunması kaygısıyla hareket ettiklerinden bahsetti.

Bu yıla ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çakar, şunları kaydetti:

"2026'da OVP'nin aynı kararlılıkla devam edeceği, sıkı para politikasının devam edeceği varsayımıyla, dezenflasyon programının ve faiz indirim döngüsünün de devam edeceği dikkate alındığında makro ihtiyati tedbirlerin önümüzdeki yıl da hayatımızda olacağını ama enflasyonun düşüşüyle, fiyat istikrarının sağlanmasıyla bunların yavaş yavaş hayatımızdan çıkacağını, reel sektöre, firmalarımıza yine büyüme çerçevesinde katkı verebileceğimizi söyleyebilirim."

Osman Arslan: Cazip koşullarla borçlanma imkanlarımız arttı

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan da 2025'te OVP perspektifine uyum sağlamak ve o programın başarılı olması için üzerlerine düşen görevi yapmak durumunda kaldıklarını belirterek, "Çünkü finansal ve makroekonomik istikrar sağlanamadığı zaman bankaların ve reel sektörün sağlıklı işlemesi zorlaşıyor. Programın etkisiyle uluslararası piyasalardan daha fazla cazip koşullarla borçlanma imkanlarımız arttı" diye konuştu.

Likidite konusunda bir problemin olmadığını söyleyen Arslan, kredi sınırlamaları ve likidite koşullarına uyum noktasında bankaların etkin şekilde adım attığını dile getirdi.

Arslan, KOBİ'lere ve esnafa desteklerinin 2026'da güçlü şekilde devam edeceğini, devlet iç borçlanmasının azalmasıyla bankalara gelecek dönemde daha fazla reel sektörü destekleyecek kaynak imkanı sağlanacağını söyledi.

Katılım bankacılığına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arslan, Halk Katılım'ın şubat ayında faaliyete geçmesini planladıklarını bildirdi.

"Altıncı ay itibarıyla finteklerin aldığı yatırım 44 milyar dolar"

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür ise ülkenin rekabetçilik avantajını kaybetmeden yoluna devam edebilmesi için Türk bankacılık sektörünün özellikle teknolojiyle bir araya geldiği noktada regülasyon çerçevesinde her türlü desteği almaya ihtiyacı olduğunu belirtti.

Finteklerin özelikle Covid-19 salgınıyla birlikte çok hızlı gündeme geldiğine değinen Gür, "Çünkü koşullar bunu gerektiriyordu. 2030'a bakıldığında 1 trilyon dolar civarında pazar büyüklüğünden bahsediliyor. 2021'de finteklerin almış olduğu yatırımlar 230 milyar dolar düzeyinde. 2025'in altıncı ayı itibarıyla 44 milyar dolar civarında finteklerin almış olduğu yatırım ama bu ilgi devam ediyor" diye konuştu.

"Programı destekliyoruz"

QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan da Türkiye için küreseldeki riskler ve fırsatlara değinerek, 2024-2025’te enflasyon dünyada düşme trendine girmişken yine bir yükselme olduğuna işaret etti.

Türkiye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunan Tan, şu ifadeleri kullandı:

"Programın gayet iyi bir program olduğunu görüyoruz ve destekliyoruz. Doğru zamanlarda doğru işleri yaparak başarıyla devam ediyor. Türkiye'de gidişatın doğru olduğunu, iyi bir gelişim olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin yakalaması gereken fırsatlar bu dönemde çok var."