DÜNYA'ya 'Basının Gücü' Ödülü

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) 17 yıldır düzenlediği "Türkiye Ekonomi Basını Ödül Töreni", bu yıl "Türkiye'nin Gücü Ödül Töreni" adıyla ulusal ölçekte kapsamlı ve güçlü bir programa dönüştü. Tören; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, iş insanları, sanatçı ve akademisyenlerin katılımıyla Taksim Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Erdoğan'a "Türkiye’nin Gücü" Özel Ödülü

Törende; en önemli ve en özel ödül Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verildi. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı tarafından ilk ve tek sefere mahsus Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Türkiye’nin Gücü Özel Ödülü” takdim edildi.

DÜNYA, 'Basının Gücü' ödülüne layık görüldü

MÜSİAD "Türkiye’nin Gücü Ödülleri", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla sahiplerini bulurken, DÜNYA, 'Basının Gücü Ödülü'ne layık görüldü. Ödülü Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Güldağ'a, Prof. Dr. Edibe Sözen ve Gökhan Yetkin takdim etti.

Törende; Turkovac’ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli "Akademinin Gücü Ödülü", Altınay Robot Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay "Dönüşümün Gücü Ödülü", Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek "Girişimin Gücü Ödülü", Altaca Çevre Teknolojileri ve Enerji Üretim AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Alper Önoğlu "İklimin Gücü Ödülü", Kale Grup Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay "Kadının Gücü Ödülü", LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük "Markanın Gücü Ödülü", Dilruba Evleri Yardımlaşma Derneği Kurucusu Hatice Dilruba "Sosyal Sorumluluğun Gücü Ödülü" ve Tosyalı Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı da "Üretimin Gücü Ödülü"ne layık görüldü.