DÜNYA'ya Yılın Medya Ödülü

“Yaşama Değer Katanlar” ödülleri sahiplerini buldu. Kendi yaşamlarıyla topluma örnek olan sanatçı, edebiyatçı, akademisyen, iş insanı ve sivil toplum örgütleri gibi 18 farklı branşta 18 kişiye ödül verildi. B2B Prestige – Uluslararası İlişkileri Geliştirme Platformu tarafından düzenlenen gecede bir ödül de DÜNYA Gazetesi’ne verildi. DÜNYA Gazetesi Yöneticisi Hakan Güldağ, “Medya Ödülü”nü Nurteks Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Nalbant’tan aldı.

Etkinlikte konuşan B2B-Prestige Uluslararası İlişkileri Geliştirme Platformu Başkanı Mehmet Gözcü, ”Sürdürülebilirlik için dünya, yeni ekonomi arayışında. Kentin kültürüne, sanatına, mimarisine, ekonomisine katkı sağlayan iş insanı, yerel yönetici, sanatçı, edebiyatçı, bilim insanı ve çevreye duyarlı kişi ve kurumları ödüllendirmek, bizleri de onurlandırıyor” ifadelerini kullandı.

ÖDÜL ALANAN KİŞİ VE KURUMLAR

1. Kültür ve Sanat Ödülü: Oyuncu Levent Üzümcü

2. Kadın ve Çocuk Hakları Ödülü: İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Av. Nazan Moroğlu

3. Turizm Ödülü: Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin

4. Hassas Ekonomi Ödülü: Prof. Dr. Emre Kongar

5. Hassas Ekonomi Ödülü: Doç. Dr. Oğuz Demir

6. Ticari Diplomasi Ödülü: Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odaşı (BULTİŞAD) Direktörü Emrah Sazak

7. Kadın Girişimci Ödülü: Demet Mutlu

8. Medya Ödülü: Dünya Gazetesi Yöneticisi Hakan Güldağ

9. Sivil Toplum Ödülü: Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Emine Erdem

10. Hayvan Hakları Ödülü: Hayvan Hakları Federasyonu (FAYTAP) YKB Av. Ahmet Kemal Şenpolat

11. Hayvan Hakları Ödülü: Gazeteci Yazarı Aktivist Zülal Kalkandelen

12. Yerel Yönetim Ödülü: Tunceli Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu

13. Yerel Yönetim Ödülü: Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli

14. Sosyal Sorumluluk Ödülü: Elim Sende Platformu

15. Engelli Hakları Ödülü: Yüzme Antrenörü Karin Öcal

16. Bilişim Ödülü: Logo Yazılım A.Ş. YKB Tuğrul Tekbulut

17. Gençlik İstihdam Ödülü: BadiWorks Gençlik İletişim Ajansı

18. Çevre ve Doğa Ödüllü: İstanbul Enerji Genel Müdürü Yüksel Yalçın.