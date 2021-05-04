Dünyayı etkileyen çip krizinde yeni gelişme
Dünyanın en büyük çip üreticisi olan Tayvanlı TMSC, birçok sektörde üretimi tehdit eden çip krizinin ardından ABD'nin Arizona eyaletindeki fabrika yatırımına ilave olarak yeni fabrikalar daha kurması planlıyor.
Dünyanın en büyük çip üreticisi olan Tayvan merkezli TMSC, ABD'nin Arizona eyaletinde planlaması yapılmış olan fabrikanın yanı sıra birkaç fabrika daha kurmayı değerlendiriyor.
TMSC, Mayıs 2020'de yaptığı açıklamada Arizona'da 12 milyar dolar yatırım ile bir fabrika kuracağını duyurmuştu. Bu tesisin 2024 yılında faaliyete geçeceği öngörülüyor
TMSC geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, üretim kapasitesini artırmak için gelecek 3 yılda dünya genelinde 100 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını duyurmuştu.