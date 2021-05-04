Dünyayı etkileyen çip krizinde yeni gelişme

Dünyanın en büyük çip üreticisi olan Tayvan merkezli TMSC, ABD'nin Arizona eyaletinde planlaması yapılmış olan fabrikanın yanı sıra birkaç fabrika daha kurmayı değerlendiriyor.

TMSC, Mayıs 2020'de yaptığı açıklamada Arizona'da 12 milyar dolar yatırım ile bir fabrika kuracağını duyurmuştu. Bu tesisin 2024 yılında faaliyete geçeceği öngörülüyor

TMSC geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, üretim kapasitesini artırmak için gelecek 3 yılda dünya genelinde 100 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını duyurmuştu.