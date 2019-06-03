Durgunluğa karşı haziran bereketi!
Ramazan Bayramı ve Babalar Günü’nün birbirini takip eden haftalarda olması perakende sektörüne umut verdi. Özellikle giyimde durgunluk aşılmaya başlandı. Selenay YAĞCI'nın haberi...
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