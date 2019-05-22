Durgunluktan çıkış için 4 ayaklı bir program gerekli
Ekonominin Seyir Defteri başlığı altında bir çalışma yayınlayan ekonomist Fatih Özatay, ekonomik durgunluktan çıkış için 4 ayaklı bir reform programı uygulanması gerektiğini savundu... Mehmet Kaya'nın haberi...
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