Durmuş Yılmaz: Döviz satışlarının hukuki konusu olacak

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda (TCMB) başkanlık yapmış olan İyi Parti'li Durmuş Yılmaz, Merkez Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na geçmişteki döviz satışlarının yöntemini araştırmasını, bunun ileride hukuki bir konuya dönüşeceğini söyledi.

Yılmaz, "TCMB ihale yapmamış doğrudan müdahale yapmamış ama 1.5 yıl boyunca döviz satmış. Üç kamu bankası aracılığıyla satılmış... ödeme emrini kim vermiş? mekanizma nasıl çalışmış? Bu son derece önemli bir şey... Yeni bir yönetim geldiğinde, günü geldiğinde bu konu araştırılacak buna emin olabilirsiniz. Merkez Bankası dövizi yani ABD muhabirlerindeki parası Halkbank'a Ziraat'e nasıl gidiyor? Ödemeyi kim yapıyor? Nasıl çalıştırıldı bu sistem? Bu konuda eminim bilgi vermeyeceksiniz ama araştırın. Çünkü bu ileride mahkeme konusu yapılacak." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası'nın İstanbul'a taşınmasına ilişkin de Yılmaz, Merkez Bankası'nın "bir inşaat projesi" olarak gördüğü İstanbul Finans Merkezine dahil olmaması gerektiğini de belirtti.

Merkez Bankası Başkanı haricinde PPK üyelerinin de faiz kararlarında oy kullandığını ancak hangi yönde oy kullanıldığının açıklanmadığını hatırlatan Yılmaz, "PPK içinde mutlaka aynı görüşü paylaşmayan Kurul üyeleri vardır. Herkese haksızlık yapılmasın" dedi.