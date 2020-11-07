Durmuş Yılmaz: Ekonominin sorunları faiz artırımlarının çok ötesinde ve derinlerde
İYİ Partili Yılmaz, Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanmasıyla ilgili, "Zihniyet değişmediği sürece yeni gelen ne yapacak? Kaldı ki, Türkiye ekonomisinin sorunları kısa vadede nispi rahatlık yaratacak faiz artırımlarının çok ötesinde ve derinlerdedir." dedi.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Merkez Bankası'nın eski başkanı Durmuş Yılmaz, sosyal medya hesabından Murat Uysal'ın Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınması ve yerine Naci Ağbal'ın atanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Yılmaz Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Anlaşıldı, ne desek boş. Bu bulanık akılla bir yere varmamız mümkün olmayacak. Zihniyet değişmediği sürece yeni gelen ne yapacak? Kaldı ki, Türkiye ekonomisinin sorunları kısa vadede nispi rahatlık yaratacak faiz artırımlarının çok ötesinde ve derinlerdedir.
De ki,Başkan hafta sonu kurmaylarını topladı, pazartesi yüklü bir faiz artışı yaptı. Mevcut kredibilite açığında piyasa bunu satın alır mı? Aktarım mekanizmasının sonuna kadar işleyeceğine siyasetçinin sabır göstereceğine, alınan karardan her an geri dönülmeyeceğine inanır mı?+— Durmuş Yılmaz (@DurmusYillmaz) November 7, 2020
De ki, Başkan hafta sonu kurmaylarını topladı, pazartesi yüklü bir faiz artışı yaptı. Mevcut kredibilite açığında piyasa bunu satın alır mı? Aktarım mekanizmasının sonuna kadar işleyeceğine siyasetçinin sabır göstereceğine, alınan karardan her an geri dönülmeyeceğine inanır mı?" ifadelerini kullandı.
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