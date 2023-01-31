Düsseldorf’ta fuar rüzgarı
Denizcilik dünyasının en önemli fuarlarından biri olarak kabul edilen Almanya Düseldorf’taki fuar bu sene de oldukça canlı geçti. Dünya denizcilik sektörünün karadaki buluşma adreslerinin başında gelen Düseldorf fuarında yine özellikle deniz oyuncakları, yelkenliler, motoryatlar yeni müşterilerini, sahiplerini aradı.
Volkan DEMİRKUŞAK
Bu yıl fuara maalesef bir başka seyahatimden ötürü katılamasam da fuara giden dostlarımdan nabzı tutmaya gayret ettim. Teknelere olan ilgi devam ediyor, üretimlere yavaş, teslimatlar gecikmeli fakat talep canlı.
Türkiye açısından bence en temel sorun artık bir kabusa dönüşen marina fiyatları. “Zengindir ödesinler” demek işin kolaycılığı. Bu nedenle ne denizciliğimiz gelişiyor ne de marina anlamında zenginleşiyoruz. Ayrıca denize çıkmanın bu kadar pahalı olduğu bir ülke olmamıza, marina düşmanlığına da gerek yok. Keşke çepeçevre olduğumuz denizden biraz daha faydalansak. Gelelim marina tarafına, rakamla zaten Euro, üstüne üstlük de zamlar iki katına ulaşmış seviyede. Bu amatör denizcileri, yelkencileri, küçük motoryat sahiplerini denize küstürür. Marinalar bol müşteri bulmanın keyfiyle pek de umursamaz şekilde böyle fiyatlamalar yapmaya devam ederlerse yeni müşterileri bu ülkeden bulmaları zorlaşacak gibi.
Karlılık önemli fakat ya denizciliğin gelişmesi, yelkenciliğin artması bunların hiç birinin de önemi mi yok? Buradan marinalara da tekrar sesleniyorum, insanları kar hırsıyla denizlerden uzaklaştırmayın