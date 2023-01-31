Düsseldorf’ta fuar rüzgarı

Volkan DEMİRKUŞAK

Bu yıl fuara maale­sef bir başka seyahatimden ötürü katılamasam da fuara giden dost­larımdan nabzı tutmaya gayret et­tim. Teknelere olan ilgi devam edi­yor, üretimlere yavaş, teslimatlar gecikmeli fakat talep canlı.

Türkiye açısından bence en te­mel sorun artık bir kabusa dönüşen marina fiyatları. “Zengindir öde­sinler” demek işin kolaycılığı. Bu nedenle ne denizciliğimiz gelişi­yor ne de marina anlamında zen­ginleşiyoruz. Ayrıca denize çık­manın bu kadar pahalı olduğu bir ülke olmamıza, marina düşmanlı­ğına da gerek yok. Keşke çepeçev­re olduğumuz denizden biraz daha faydalansak. Gelelim marina tarafına, rakamla zaten Euro, üstüne üstlük de zamlar iki katına ulaşmış seviyede. Bu amatör denizcileri, yelkenci­leri, küçük motoryat sahip­lerini denize küstürür. Mari­nalar bol müşteri bulmanın keyfiyle pek de umursamaz şekilde böyle fiyatlamalar yapmaya devam ederlerse yeni müşterileri bu ülkeden bulmaları zorlaşacak gibi.

Karlılık önemli fakat ya denizci­liğin gelişmesi, yelkenciliğin art­ması bunların hiç birinin de öne­mi mi yok? Buradan marinalara da tekrar sesleniyorum, insanları kar hırsıyla denizlerden uzaklaş­tırmayın