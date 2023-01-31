  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi
  3. Düsseldorf’ta fuar rüzgarı
Takip Et

Düsseldorf’ta fuar rüzgarı

Denizcilik dünyasının en önemli fuarlarından biri olarak kabul edilen Almanya Düseldorf’taki fuar bu sene de oldukça canlı geçti. Dünya denizcilik sektörünün karadaki buluşma adreslerinin başında gelen Düseldorf fuarında yine özellikle deniz oyuncakları, yelkenliler, motoryatlar yeni müşterilerini, sahiplerini aradı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

 Volkan DEMİRKUŞAK

Bu yıl fuara maale­sef bir başka seyahatimden ötürü katılamasam da fuara giden dost­larımdan nabzı tutmaya gayret et­tim. Teknelere olan ilgi devam edi­yor, üretimlere yavaş, teslimatlar gecikmeli fakat talep canlı.

Türkiye açısından bence en te­mel sorun artık bir kabusa dönüşen marina fiyatları. “Zengindir öde­sinler” demek işin kolaycılığı. Bu nedenle ne denizciliğimiz gelişi­yor ne de marina anlamında zen­ginleşiyoruz. Ayrıca denize çık­manın bu kadar pahalı olduğu bir ülke olmamıza, marina düşmanlı­ğına da gerek yok. Keşke çepeçev­re olduğumuz denizden biraz daha faydalansak. Gelelim marina tarafına, rakamla zaten Euro, üstüne üstlük de zamlar iki katına ulaşmış seviyede. Bu amatör denizcileri, yelkenci­leri, küçük motoryat sahip­lerini denize küstürür. Mari­nalar bol müşteri bulmanın keyfiyle pek de umursamaz şekilde böyle fiyatlamalar yapmaya devam ederlerse yeni müşterileri bu ülkeden bulmaları zorlaşacak gibi.

Karlılık önemli fakat ya denizci­liğin gelişmesi, yelkenciliğin art­ması bunların hiç birinin de öne­mi mi yok? Buradan marinalara da tekrar sesleniyorum, insanları kar hırsıyla denizlerden uzaklaş­tırmayın