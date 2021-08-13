“Düşük aşılanma oranı esnafı tedirgin ediyor”

Normalleşmeyle birlikte, kapalı olan birçok esnaf dükkanını yeniden açarken, aşılama oranının istenilen seviyede gitmemesi tedirginlik yaratıyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, PCR testlerinin çok pahalı olduğu için esnafın yanında çalışan personeli teste gönderemediğine dikkat çekiyor, normalleşmenin ilk aşamasında iyi giden ticari hayatın, yangınlar ve sel gibi afetlerle yerini tekrar durgunluğa bıraktığını bildiriyor.

Gelişmeleri DÜNYA’ya değerlendiren Bendevi Palandöken, vaka sayılarındaki artışın esnafı ürküttüğünün altını çizerken “Esnafımızın artık yeni bir kapanmaya takati kalmadı, ilk etapta başlayan hareketlilik yerini durağanlaşmaya bıraktı” uyarısında bulunuyor.

Toplumun önemli bir kısmının aşıya karşı olmamasına rağmen, şehir efsanelerine inanarak aşı olmayanların, hem esnafı hem toplumu tedirgin ettiğini kaydeden Palandöken, aşılama oranını artırmanın bir yolunun da PCR testlerinin ucuz olmasına bağlı olduğunu anlattı.

Bendevi Palandöken, “Ucuz olsa ve test sayısı artsa yani gerçek rakamları görseler, insanlar daha büyük motivasyonla aşıya gidebilirler. Esnaf yanında çalışanı bırak, kendisi de bunu yaptıramıyor. Ayrıca günlük 100 lira yevmiyesi olan bir genç, teste 250-300 lirayı veremiyor” diye konuştu. DÜNYA’nın TESK verilerinden yaptığı hesaplamalara göre pandeminin yoğun olarak yaşandığı 2020 yılında pik noktaya ulaşan yeni dükkan sayısı, bu yıl yeniden ortalama seviyesine doğru inmeye başladı. Kapanan dükkan sayısında da benzer bir gelişme dikkat çekti.

2017’de aylık ortalama 19 bin 133 dükkan açılır, 8 bin 78 işyeri de kapanırken, 2018’de aylık açılan işyeri sayısı 19 bin 108, kapanan işyeri sayısı ise 8 bin 847 oldu. 2019’da küçük hareketlilikle aylık kurulan işyeri sayısı 19 bin 868’e çıkarken, kapanan işyeri sayısı 9 bin 581’e çıktı.

Pandemi yılında arttı

COVID-19’un pandemi olarak ilan edildiği 2020 yılında kapanan işyerleri sebebiyle işsiz kalanların, kendi işyerlerini kurma yönündeki hareketlerinin de etkisiyle kurulan işyeri sayısında çok büyük artış gözlendi. 2020’de aylık tescil edilen işyeri sayısı ortalama 30 bin 461’e kadar çıkarken, kapanan veya esnafın terk ettiği ruhsat sayısı ise ortalama 8 bin 298 oldu. Aylık ortalama kurulan işyeri sayısı 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde 23 bin 165 olurken, kapanan veya esnafın terkin ettiği ruhsat sayısı ise 7 bin 633 olarak hesaplandı.