Düşük işlem hacminde vatandaş döviz sattı

Şebnem TURHAN

Türk Lirası varlıkları ABD Başkanı Biden’ın 24 Nisan konuşmasının ardından haftaya kayıpla başladı. Dolar/TL 8.47 liraya kadar yükselirken Borsa İstanbul hafif düşüşle açıldı.

Dolar/TL’de 8.40 liranın üzerini satış fırsatı olarak gören yurtiçi yerleşiklerin satışlarıyla dolar 8.30 liranın altına kadar inerken analistler çok düşük işlem hacimlerinin yaşandığına dikkat çekti.

Yurtiçi yerleşikler tıpkı 19 Mart sonrası yeni Merkez Bankası başkanı değişiminde olduğu gibi döviz kurlarındaki yükselişte yaptığı gibi dün de bir miktar döviz mevduatını azalttı.

Analistler, ABD ile ilişkilerde zaten negatif seyrin sürdüğünü piyasanın bu konuda yeni bir fiyatlamaya gitmesinin gerekmediğini belirtirken TL varlıklarda dalgalı görünümün süreceğini dile getirdi.

Borsa İstanbul ise negatif başladığı günü yükselişle sürdürdü. Sanayi şirketlerinin yanı sıra bankacılık endeksi hisselerinde de yükseliş yaşandı.

Uzmanlar, dolar/TL’deki karışık harekete karşılık borsada yaşanan pozitif havanın ise dikkat çekici olduğunu vurguladı. Vatandaşın dolar 8.40 liranın üzerine çıktığında satışa koştuğunu ifade eden analistler yabancıların TL varlık satışının bireysel döviz satışıyla dengelendiğine dikkat çekti. Ancak işlem hacminin çok düşük olduğuna da işaret eden analistler bundan sonraki süreçte dalgalı hareketlerin devam edeceği görüşünde.

11 Mayıs’ta MSCI Turkey endeksi değişecek

Borsa İstanbul’daki hareketin ise sürpriz olduğunu kaydeden analistler pandemide gelinen sürecin yanı sıra 11 Mayıs’ta MSCI Turkey endeksinde güncellemenin de fiyatlanması gerektiğini belirtti. Analistler, 11 Mayıs’taki yarı yıl güncellemesinde MSCI Turkey Global Standart Endeksi’nden birkaç şirketin çıkabileceğini belirtti. Bu şirketlerin başında Yapı de belirtti.

8.25 lira desteği öne çıkıyor

Ziraat Yatırım da sabah notunda küresel büyümeye yönelik olumlu verilerin risk iştahını desteklediğini belirtirken dolar endeksi (DXY) ise yaklaşık son iki ayın en düşüğünde olduğunu kaydetti. Notta, şu konulara dikkat çekildi:

“Yurtdışı piyasalardaki destekleyici ortama karşın ABD - Türkiye arasında gerginliğe yol açan haber akışı ile TL satıcılı seyretti. Dolar/TL’de teknik olarak 8.36 yakın desteğinin altına sarkma yaşanmadıkça 8.5450 hedefte kalmaya devam edebilir. Yaşanan yükselişlerinde ardından kurda geri çekilme gözlenmesi ve 8.36 desteğinin altına sarkma yaşanması durumunda 8.30 hedef olabilir. TL’de üzerindeki stresin anlamlı bir şekilde azalması için ise 8.25 desteğinin altında kapanışlar yapılması gerektiğini düşünüyoruz.”

Bireysel yatırımcının talebi sürüyor

Öte yandan son büyük halka arzların 2018 yılında görüldüğü Borsa İstanbul’da iki hafta içinde Galata Wind ve Aydem Yenilenebilir Enerji’nin halka arzı ile büyük halka arzlar başlamış oldu. Galata Wind’in halka arzından yabancı yatırımcı yüzde 20’nin üzerinde pay alırken, Aydem’de hisseler halka arz fiyat aralığının üst eşiğinden fiyatlandı. Ölçeği giderek artan halka arzlara yatırımcı ilgisinin yeterli olduğu görülürken, Ziraat GYO’nun, Aydem’den yüzde 44 daha büyük olacak olan halka arzı yeni halka arzlara yatırımcı ilgisi konusunda gösterge olacak.

Çan2 Termik Santrali'nin halka arz büyüklüğü 290 milyon TL oldu

Çan2 Termik Santrali’nin yüzde 23,2 hissesinin halka arzı tamamlanırken, halka arz büyüklüğü yaklaşık 290 milyon lira olarak gerçekleşti. Payların tamamı yurtiçi bireysel ve yurtiçi kurumsal yatırımcılarca satın alındı. Çan2 Termik Santrali’nin payları 21-22 Nisan tarihlerinde “sabit fiyatla talep toplama” yöntemiyle 3.9 liradan halka arz edilmişti. Halk Yatırım Menkul Değerler tarafından KAP’a yapılan açıklamaya göre; halka arz edilen 67.59 milyon TL nominal değerli pay ile ek satışa sunulan 6.76 milyon TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 74.35 milyon TL nominal payın tamamının satışı gerçekleşti. Halka arz edilen payların yüzde 45.5’i yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 54.5’i ise yurtiçi kurumsal yatırımcılarca satın alındı. Açıklamaya göre, yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 3.44 katı ve yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 3.83 katı talep geldi.

Aydem Yenilenebilir kurumsala değil bireysele gitti

Aydem Yenilebilir Enerji'nin halka arzı tamamlandı. Açıklamaya göre 2018 yılından bu yana yapılan en büyük halka arz olan Aydem Yenilenebilir Enerji’nin halka arzında tüm hisseler üst fiyat bandından satıldı. İzahnamede halka arzda yurtdışı kurumsal yatırımcılara yüzde 20, yurtiçi kurumsal yatırımcılara yüzde 30 tahsisat yapılması planlanmıştı. Ancak yurtdışı kurumsal yatırımcılara yapılan tahsisat yüzde 1,8, yurtiçi kurumsal yatırımcılara yapılan ise yüzde 18,3 seviyesinde kaldı. İhraç edilen senetlerin yüzde 79,9’u yurtiçi bireysel yatırımcılara satıldı. İş Yatırım tarafından KAP’a yapılan açıklamaya göre, ihraçta 20 milyon lira nominal ek satış olmak üzere 130 milyon lira nominal değerli hisse 9.9 liradan satıldı. Buna göre halka arz büyüklüğü 1.3 milyar lira oldu. Halka arza ihracın 4.5 katı kadar talep geldi. Şirketin payları AYDEM kodu ile 29 Nisan Perşembe günü işleme başlayacak. Aydem Enerji CEO’su ve Aydem Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İdris Küpeli, “Yatırımcıların, şirketimizin güçlü yapısına ve portföyüne gösterdiği güven sayesinde son üç yılın en büyük halka arzına imza attık. Şimdi çok daha büyük bir aile olarak, kârlı ve güçlü büyümemizi sürdüreceğiz. Hedefimiz, 5 yıl içerisinde portföyümüzün gücünü iki katına çıkarmak” diye konuştu.

Sektörde 3. sıraya yerleşecek

Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (GYO) 1.88 milyar lira ile son yılların en büyük halka arzında talep 28-30 Nisan’da toplanacak. Talep toplama tarihlerini 28-29-30 Nisan olarak belirleyen Ziraat GYO, hisselerinin yüzde 25’ini Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin konsorsiyum liderliğinde ve sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle halka arz ediyor. Halka arzdan sonra Ziraat GYO, ulaşacağı 7 milyar TL özkaynak büyüklüğü ile sektörde 3. sıraya yerleşecek. Ziraat GYO Genel Müdürü Peyami Ömer Özdilek, kurulduğu günden bu yana istikrarlı büyümesini sürdüren Ziraat GYO’nun 2020 yılında başarılı bir performans sergileyerek aktif büyüklüğünü 5.4 milyar TL’ye çıkardığını, net dönem kârının 378 milyon TL olarak gerçekleştiğini söyledi. Şirket özkaynaklarının 5 milyar TL’yi aştığını ifade eden Özdilek, pandemi döneminde de şirketin büyümeye devam ettiğini belirtti.