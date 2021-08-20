Duvar kağıdı ithalatına muafiyet kontenjanı

ANKARA(DÜNYA)

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile duvar kağıdı ithalatında 3 dönem halinde, her bir dönem için 2 bin 970 ton olmak üzere toplam 8 bin 930 tonluk tarife kontenjanı açıldı. Tarife kontenjanı kg fiyatı 5 dolar ve üzerinde ithal edilen ürünler için kullanılacak ve ek mali yükümlülüklerden muaf olacak.



Karar kapsamında birinci dönem 5 Ağustos 2022’ye kadar olacak, diğer dönemler ise birer yıl arayla hesaplanacak.



Kapsamdaki, 4814.20.00.00.00, 4814.90.10.00.00.00 ve 4814.90.70.10.00 GTİP’li duvar kağıtlarının ithalatında 9 Temmuz 2021 tarihli ek mali yükümlülükler uygulanmayacak.