Düzce’de depremin bilançosu netleşiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce Valiliği’nde düzenlenen Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, kentte 17 Ağustos 1999 depreminden sonra 12 Kasım 1999’da yaşanan depremin ortaya koyduğu travmanın geçmediğini, Düzcelilerde “Yeni deprem olacak mı?” endişesinin olduğunu aktardı.

Depremin ardından yaşanan korkuyu çok hızlı şekilde üzerlerinden atmaları gerektiğini dile getiren Soylu, “Bunun için çok hızlı hareket ediyoruz. Gerek zarar gerek hasar tespitlerinde olsun, belki de bu zamana kadar gördüğüm en hızlı davranışı ortaya koymaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Binalar az ya da ağır hasarlı

“Düzce’de şu anda orta hasarlı yok, ya az hasarlı ya ağır hasarlı var” diyen Bakan Soylu, hasar tespitleri konusunda şu ana kadar 23 bin 916 binanın tarandığını belirterek şu bilgileri paylaştı: “369 konut acil yıkık ve ağır hasarlı. Orta hasarlı yok. Ağır hasarlı ve acil yıkık binalar bugünden itibaren yıkılmaya başlanıldı. Az hasarlı ise 2 bin 548 bina var, toplamda 9 bin 446 konut var, şu ana kadar yapılan 56 bin 266 taramada.” Şu ana kadar 317 artçı depremin olduğunu vurgulayan Soylu, “Bunların en büyüğü 4,3 ve 4,1; artçı deprem aralığı 1 saate kadar düştü” dedi. Soylu’nun verdiği bilgiye göre bölgede 2 bin çadır kuruldu.

Fayın üzerinde enerji kalmadı

AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Düzce’de 5,9 büyüklüğündeki depremi üreten fayın üzerinde enerji kalmadığını belirterek “Burada önümüzdeki haftalarda vatandaşımızın hissedebileceği boyutta birtakım artçı sarsıntılar meydana gelebilir. Bu da vatandaşımızı kaygılandırmasın. 17 Ağustos 1999 depreminde ‘Karadere Fayı’ diye adlandırdığımız bölgede yaklaşık 10 kilometre civarındaki bir bölüm kırılmamıştı, yani içindeki enerjiyi boşaltmamıştı. Bu son depremde bu 10 kilometrelik bölümdeki enerji de boşalmış oldu” dedi.