Düzce’de ilk hedef turizmi geliştirmek

Murat KÜÇÜK / DÜZCE

65. Hükümette Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevinde bulunan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kentlerine yönelik tarım, ticaret ve turizm odağında karma ekonomik yol haritası oluşturduklarını dile getirdi. Düzce'de DÜNYA Üst Yöneticisi Hakan Güldağ ve Yayın Koordinatörü Vahap Munyar’a açıklamalarda bulunan ve çeşitli sanayi kuruluşlarını ziyaret eden Belediye Başkanı Özlü'ye Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin de eşlik etti.

Aralık ayında gerçekleştirilen Düzce İktisat ve Kalkınma Kongresi ile şehrin makro iktisadi ekonomi rotasını belirlediklerini ifade eden Başkan Özlü, Düzce’nin sanayi, tarım, ticaret ve turizm ile büyüdüğünü ifade etti. Düzce’de tek yönlü büyüme istemediklerini ve yatırımda çeşitliliğe önem verdiklerini hatırlatan Özlü, özellikle katma değerli üretimin bölgedeki üssü olmak için çabaladıklarını aktardı. Şehirdeki organize sanayi bölgelerinin yoğun ilgi gördüğüne dikkat çeken Başkan Özlü, “3’ü aktif olmak üzere 5 organize sanayi bölgesine ev sahipliği yapıyoruz. Bu OSB’lerde 10 binden fazla kişi istihdam ediliyor. Çilimli’de geleceğin üretim modeline uygun, ‘yeşil’ konseptli, çevreci bir OSB inşa ediyoruz” dedi.

Düzce’nin bölgedeki en güçlü sanayi tesislerine sahip olduğuna dikkat çeken Başkan Özlü, özellikle otomobil sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin Düzce’yi tercih etmesinin şehrin geleceği açısından çok önemli olduğunu belirtti. Güçlenen sanayinin şehri bir çekim noktası haline getirdiğini aktaran Özlü, Düzce’deki doğum hızının Türkiye ortalamasının altında olmasına rağmen içgöçler ile nüfusun arttığını söyledi. Özlü; “2004’te 90 bin olan Düzce merkez nüfusu bugün 240 bini aştı. Şehrin toplam nüfusu 400 bine ulaştı. OSB’lerimizin hepsinin faaliyet geçmesiyle Düzce’nin cazibesi daha da aratacak” dedi. Düzce’nin ticarette de bölgenin merkezi olduğunu dile getiren Başkan Özlü, geniş ürün çeşitliliğinin bunun başlıca sebebi olduğunu açıkladı.

Düzce tarımda ürün değil tohum üreten olmayı hedefliyor Düzce’nin güçlü sanayisine rağmen tarım şehri de olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Özlü, çiftçilikten geçimini sağlayan kişi sayısının hayli fazla olduğuna dikkat çekti. Düzce’de tarımsal gelirlerinin % 86’sını fındığın oluşturduğu bilgisini paylaşan Özlü, zirai faaliyetleri çeşitlendirmek için çalıştıklarını, tarımı ürün değil tohum üretme üzerine planladıklarını söyledi. Faruk Özlü; “Çok verimli ancak küçük tarım topraklarımız var. Bu sebeple Düzce İktisat ve Kalkınma Kongresi’nde yeni bir yol belirledik. Tarımda mahsul üretiminden çok tohum üretimine odaklanıyoruz” dedi. Fındığın Düzceli çiftçi için her zaman en önemli gelir kalemi olduğunu hatırlatan Özlü, rekolteyi artırıcı bilimsel yöntemler ile üreticiye destek verdiklerini dile getirdi.

Batı Karadeniz’in tek antik tiyatrosu Prusias ad Hypium antik kentinin bulunduğu Konuralp Kazı Alanı’nda Hakan Güldağ, Vahap Munyar ve beraberindekilere şehrin turizmdeki durumuna ve kazı çalışmalarına ilişkin bilgiler veren Başkan Özlü, Düzce’nin turizmde yeteri kadar bilinmediğine dikkat çekti. Düzce’nin bölgedeki tek antik tiyatroya sahip şehir olduğunu hatırlatan Başkan Özlü, “Bu alan sadece bizim için değil bölge için de çok önemli bir turizm destinasyonu olacak” dedi. Kazı çalışmalarına belediye olarak yılda 10 milyon TL harcadıklarını söyleyen Özlü, kazı çalışmaları sonrası yapılacak restorasyon ile 10 bin kişilik antik tiyatroyu, yaşayan bir yapı haline getireceklerini söyledi. Bölgenin doğal güzellikler bakımdan da zengin olduğunu aktaran Özlü, “Düzce’nin güneyindeki yaylaları ve şelaleleri tanıtarak turizme kazandıracağız. Doğa sporlarına ilgi duyanlar Düzce’yi keşfetmeye başladı. Ankara ve İstanbul’a eşit mesafede olan Düzce, bu şehirdeki insanların yeni turizm rotası olacak” diye konuştu.

“Düzce , sadece üretim noktası olarak görülmesin”

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Hakan Güldağ, Vahap Munyar ve beraberindeki heyeti Düzce TSO’da ağırlayan Başkan Tuncay Şahin ve Yönetim Kurulu Üyeleri şehrin ekonomisi hakkında önemli bilgiler verdi. Düzce TSO’ya kayıtlı üyelerin 410 milyon dolar ihracat yaptığını dile getiren Başkan Şahin, Düzce’deki firmaların 2 milyar 100 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştığını belirtti. “Sanayicilerin fabrikası Düzce’de, şirket merkezi ise İstanbul’da olduğu için böyle bir fark ortaya çıkıyor” diyen Şahin, bu durumun Anadolu’nun sıkıntısı olduğuna dikkat çekti. Şahin ayrıca, “Düzce’nin sadece üretim noktası olarak görülmesini istemiyoruz” değerlendirmesini yaptı. Ağaç ve orman ürünleri sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yaklaşık yüzde 30’unun Düzce’de olduğunu ifade eden Başkan Şahin, en büyük firmalara ev sahipliği yaptıklarının da altını çizdi. Üniversite-sanayi işbirliğinde Düzce’nin Türkiye birincisi olduğunu söyleyen Şahin, kapasite raporu alan firma sayısının da kendi dönemlerinde 420’dan 810’a çıktığını hatırlattı. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce TSO Başkanı Tuncay Şahin, DÜNYA Üst Yöneticisi Hakan Güldağ, Yayın Koordinatörü Vahap Munyar ve beraberindeki heyet daha sonra sırasıyla Aycan Gıda, Kuruoğlu Parke, Namet Fabrika şantiyesi, Volta Motor, Teknorot ve Düzce Cam’ı ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundu.