Düzce'den Eylül'de 2 bin 343 ton fındık ihracatı

20 Ekim 2017

Düzce Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentte Eylül ayında yapılan tarım faaliyetlerinin verileri paylaşıldı.

Ülke genelinde fındık üretimi ve ihracatı konusunda Düzce'nin önemli bir yere sahip olduğu vurgulanan açıklamada, Eylül ayında ihracatın büyük bir bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.

Kentte, hasadı Eylül ayı ortalarında sona eren ürünün pazara inmeye devam ettiği, pazara inen üründen ise 2 bin 343 tonunun işlenerek iç fındık şeklinde Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihraç edildiği vurgulanan açıklamada, "Fındıkta hasat dönemi geçtiğimiz ayın ortalarına doğru sona erdi. Öte yandan ilimizde fındık entegre mücadele çalışmaları devam ediyor." denildi.

Kaynak: AA