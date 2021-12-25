Düzce'nin gelecek 50 yılı konuşuluyor

Müberra TAŞÇI / DÜZCE

Düzce İktisat ve Kalkınma Kongresi Kültür Merkezinde başladı. Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen Düzce İktisat ve Kalkınma Kongresi'nde kentin geleceği konuşuldu. 2 gün sürecek olan kongrenin açılışına Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce AK Parti Milletvekili Fahri Çakır, Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz katıldı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce'nin 2022 yılında ihracının 400 milyon dolar ile kapatacağını belirterek "2020 yılında 321 milyon dolar ihracata imza attık. Bu yılın ilk 11 ayındaki ihracatımız ise, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin rakamlarına göre 365 milyon dolara ulaştı. İnşallah 2022 yılını 400 milyon dolar ihracatla kapatacağız. Düzce, mevcut ihracatıyla 81 il içinde 34. sırada. Bir mukayese olması açısından belirtmem gerekirse; biz ihracatta 34. sıradayken örneğin Malatya 32, Muğla 28, Zonguldak 26, Afyonkarahisar 36, Ordu 38, Giresun 39, Rize 46, Bolu 49 ve Çanakkale 58. sırada. 1 milyar dolar ihracat sınırını aşan Türkiye'de 20 ilimiz var. İnşallah, en geç 5 sene sonra Düzce'de bu illerin arasında yerini alacak. İthalatımız ise 2020 yılında 135 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yani sevinerek belirtmek isterim ki; ithalatımızın 3 katı ihracata imza atarak, net ihracattı bir kent olmayı başardık" diye konuştu.

"En zor olanı geleceği planlıyoruz"

Kolayı seçmeyerek Düzce'nin geleceğini planladıklarını söyleyen Başkan Özlü, "İktisat kongremizde de konuşulacağı gibi; artık 'modern belediyeciliğin yeni rotası akıllı şehir uygulamalarıdır' Şehirleri insanlarla, insanları teknolojiyle, teknolojiyi şehirle uyum içinde, bir bütün olarak ele almamız gerekmektedir. İnsan, bütçe, imar, altyapı, çevre, ulaşım, kültür, sanat, teknoloji, kalite ve kalkınma. Tüm bu unsurları birbiriyle ahenkli ve birbirini destekleyen bir bakışla ele almamız gerekiyor. Kongremizde şehirleşme konuları gündeme geldikçe, sizlere Düzce'deki belediyecilik anlayışımızı, projelerimizi ve hedeflerimizi ayrıntılı olarak anlatacağız. Düzce'nin bugününü konuşurken, daha da önemlisi gelecek 50 yılını nasıl planlamamız gerektiği konusunu istişare edeceğiz" şeklinde konuştu.

Düzce fındık üretiminde Türkiye 5.'si

Düzce'nin sadece sanayisiyle göz dolduran bir şehir olmadığını belirten Özlü, "Düzce tarımı, ormanı ve turizmiyle de söz sahibi bir şehir. Yarınların Düzce'sinde tarım, orman ve turizm bugünden çok daha büyük bir ivmeyle ilerleyecek. Mesela biz fındık üretiminde Türkiye'nin 5. büyük ili konumundayız. Türkiye'de geçen sene 665 bin ton kabuklu fındık üretildi. Ordu, Samsun, Sakarya ve Giresun'un ardından, 60 bin ton fındık üreterek beşinci sırada yerimizi aldık. Fındık Düzce için çok önemli bir üretim ve geçim kaynağı. Binlerce Düzceli aile fındıktan gelir sağlıyor " ifadelerinde bulundu.

"Şehrin gelecek 50 yılı için harekete geçiyoruz" diyen Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu ve sonraki kongrelerde amacımız, Düzce'nin iktisadi kalkınmasını hızlandırmak, Düzce'nin 50 yıl sonra bulunmasını arzu istediğimiz gelişmişlik seviyesine ulaşması için izlememiz gereken yol haritasını oluşturmak olmalıdır. Bu yol haritasını da bizden sonraki Düzce'yi yönetecek kadroların dikkate alacağı bir referans kaynağı haline getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bildiğiniz üzere, 2019 yılı Aralık ayında Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı açıkladı. Yeşil Mutabakat ekonomik büyümeyi küresel ısınmayı ve doğal dengenin bozulmasını en aza indirgeyecek bir senaryo ile ele alan bir yaklaşım. Bu yüzden ülke ihracatımızın yarısından fazlasını yaptığımız Avrupa Birliğinin açıkladığı yeşil mutabakat getirdiği yükümlülüklere uyum sağlamak çok önemli. Düzce'den yapılan ihracatta da en büyük pay AB ülkelerine ait. Bu yüzden Yeşil Mutabakat Düzce için de çok önemli. Şu anda Çilimli OSB'nin Yeşil OSB olarak yapılandırılabilmesi için bir fizibilite çalışması üzerinde çalışıyoruz. Düzce'nin önümüzdeki 50 yıllık süreçte, çevre duyarlılığının en yüksek olduğu, başta sanayi kuruluşları olmak üzere her kurumunun ve her vatandaşının çevre konusunda yüksek bilinç düzeyine sahip olduğu bir şehir haline gelmesini istiyorum.”