Düzenleyicilerle görüşmeler başladı: OpenAI kâr amacı güden şirket olmaya hazırlanıyor

Yapay zeka araştırmalarında öne çıkan OpenAI, kâr amacı gütmeyen statüsünden çıkarak kâr amaçlı bir kamu yararı şirketi yapısına geçiş planlarını düzenleyicilerle görüşüyor.

Bloomberg News’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre, OpenAI Kaliforniya Başsavcılığı ile erken aşamada görüşmeler yaparak dönüşüm sürecinin hukuki çerçevesini belirlemeye çalışıyor. Şirketin sahip olduğu yüksek piyasa değerli ChatGPT gibi fikri mülkiyetlerin doğru şekilde değerlendirilmesi, sürecin karmaşıklığını artıran unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

Kaliforniya ve Delaware başsavcılıkları ile yürütülen görüşmelerde, OpenAI’nin toplumsal fayda misyonunun korunması amacıyla şirketin varlıklarının değerlendirildiği belirtiliyor. Kaliforniya Başsavcılığı ile yapılan görüşmelerde, hayır kurumlarına tahsis edilen varlıkların korunmasına yönelik taahhütler önem kazanıyor. Delaware Başsavcılığı da, dolandırıcılık ve tüketici koruma birimleri tarafından incelenmek üzere OpenAI’den dönüşüm planlarını sunmasını talep etti.

Sosyal fayda misyonu korunacak

OpenAI Strateji Direktörü Jason Kwon, Eylül ayında düzenlenen bir toplantıda, şirketin yeni yapısında sosyal fayda misyonunun devam edeceğini ve kâr amacı gütmeyen kolun önemli bir hisseye sahip olacağını belirtti. Kwon, bu yapının düzenleyici onaylar için kritik olduğunu ifade etti ve şirketin hem ticari faaliyetlerini sürdürebileceğini hem de sosyal faydayı koruyabileceğini vurguladı.

Altman ve artan maliyet baskıları

OpenAI, 2019’da yüksek yapay zeka geliştirme maliyetleri nedeniyle kâr amaçlı bir yan kuruluş kurmuştu. Şirketin CEO’su Sam Altman’ın görevden alınması ve sonrasında tekrar atanması gibi gerilimler, yapay zeka güvenliği ile ticari baskılar arasında dengenin sağlanmasının önemini gösterdi. 2023 yılı itibarıyla artan maliyet baskısı, OpenAI’nin mevcut yapısından uzaklaşma isteğini artırarak dönüşüm kararını etkileyen faktörlerden biri oldu.

Fikri mülkiyet değerlemesi süreci belirleyecek

OpenAI, kâr amacı gütmeyen birçok kuruluştan farklı olarak, piyasa değerinin temelini oluşturan ChatGPT gibi oldukça değerli fikri mülkiyetlere sahip. Kaliforniya’daki inceleme sürecinde bu varlıkların nasıl değerlendirileceği ve gerektiğinde transfer edilip edilmeyeceği, dönüşüm sürecini şekillendiren en önemli etkenlerden biri olacak. Delaware ve Kaliforniya’daki devlet sekreterlikleri ve vergi otoriteleriyle de süreç yakından takip ediliyor.

Kâr amacı gütmeyen kolun korunması

OpenAI’nin kâr amacı gütmeyen yapıdaki kurul başkanı Bret Taylor, yapı değişikliği durumunda kâr amacı gütmeyen kolun varlığını sürdüreceğini ve sahip olduğu hissenin tam değerle korunacağını açıkladı. Taylor, şirketin bağımsız finansal ve hukuki danışmanlarla çalışmaya devam ettiğini belirterek, sosyal fayda misyonunun dönüşüm sürecinde stratejik olarak güçlendirileceğini ifade etti.