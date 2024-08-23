Düzensiz göçle mücadelede 1,7 milyon Euro'luk Türk-Bulgar iş birliği projesi

Türkiye'den Edirne ve Kırklareli valiliklerinin ortak olduğu projenin tanıtım toplantısı, İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıda konuşan Proje Koordinatörü Şenol Filiz, projeyle bölgede düzensiz göç konusunda iyi bir sonuç elde edilmesinin amaçlandığını söyledi.

Bu kapsamda Türkiye-Bulgaristan sınırındaki söz konusu illerde görevli kolluk kuvvetlerinin kapasitesinin artırılacağını belirten Filiz, "Kabiliyetleri ve iletişim becerileri güçlendirilecek personel, AB mevzuatı konusunda bilgilendirilecek. Ayrıca personelin yabancı dili geliştirilecek. Kurumlarımızın altyapıları da ekipman ve araçlarla güçlendirilecek" diye konuştu.

Gündemde araç ve ekipman alımı var

Proje kapsamında, Edirne'de İl Emniyet ve İl Göç İdaresi müdürlükleri ile İl Jandarma Komutanlığına, sınır kapıları ve görev sırasında kullanmaları için sahte belge inceleme cihazları, pasaport optik okuyucular, arazi araçları, minibüs, plaka tanıma sistemli kameralar ve teknik ekipman alınacak.

Kolluk kuvvetlerine AB Göç Mevzuatı eğitiminin yanı sıra Bulgarca ve İngilizce kursu verilecek. Ayrıca düzensiz göçle mücadelede başarılı olmuş bir Avrupa ülkesine çalışma ziyareti düzenlenecek. Bütçesi 1 milyon 730 bin 647 Euro olan proje, 8 Kasım 2025'te sona erecek.