DXY nedir? DXY artıyor, bitcoin düşüyor!

DXY olarak da anılan ABD doları endeksi, son dönemde yükselişiyle dikkat çekiyor. Bu dönemde ABD doları, majör para birimleri karşısında değer kazanırken, kripto paralar da aynı süreçte ciddi oranda değer kaybına uğramış durumda. Peki DXY nedir? DXY endeksi kripto paraları nasıl etkiliyor? İşte merak edilenler...

DXY nedir?

DXY endeksi, ABD doları endeksidir. ABD dolarının 6 majör para birimi karşısındaki değerinin endeksini göstermektedir. ABD'nin ticaret ortaklarının para birimlerinden oluşan bir sepet karşısında ABD dolarının değer kazandığı durumlarda DXY endeksi yükselirken, değer kaybında ise DXY endeksi düşer.

DXY endeksi hesaplamasında sepetteki para birimleri euro, Japon yeni, İngiliz sterlini, Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangıdır. Sepetteki dağılımları ise şu şekildedir:

Euro: %57.6

Japon Yeni: %13.6

İngiliz Sterlini: % 11.9

Kanada Doları: % 9.1

İsveç Kronu: % 4.2

İsviçre Frangı: % 3.6

Dolar 20 yılın zirvesini gördü

DXY, euro karşısında son yılın zirvesini gördü. 5 Temmuz itibariyle euronun dolar karşısındaki değeri 1.03'ün altına inerken, DXY artılında Fed'in son dönemde izlediği politikalar etkili oldu.

Fed'in şahinleşen politikaları ve kararlı bir şekilde uyguladığı faiz artışları karşısında AB Merkez Bankası daha sakin bir politika izlerken,AB Merkez Bankası'nın yumuşak politikaları eleştiri konusu oldu.

DXY kripto paraları nasıl etkiliyor?

Bu noktada DXY doğrudan kripto paralar üzerinde etkili olmuyor ancak yatırımcılar güvenli liman olarak gördükleri araçlara yatırımlarını yönlendiriyor. Kripto paralarda yaşanan düşüşün yanı sıra altın gibi emtialarda da düşüş görülürken, yatırımcılar bu yatırım araçlarından uzaklaşarak dolara yöneliyor.