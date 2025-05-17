E-atıkların dönüşümü için proje başlattılar
Vodafone, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye) ve Habitat Derneği işbirliğinde “Dünya İçin Lazım” başlıklı sürdürülebilirlik projesini hayata geçirdi.
Hamide HANGÜL
Projeyle e-atıkların geri dönüştürülerek hem doğanın korunması hem de doğa bilinci yüksek, sorumlu nesillerin yetiştirilmesi amaçlanıyor. Gelecek 1 yılda 15 ton e-atığın geri dönüştürülmesinin hedeflendiği projede, toplanan e-atıklar 81 ilde, 500 lokasyonda, 500 gönüllü eğitmenin katkısıyla 60 bin kişi için doğa eğitimine dönüştürülecek.
Projede, Vodafone bayileri veya ücretsiz kargo aracılığıyla toplanacak e-atıkların tamamı geri dönüştürülerek doğanın korunmasına katkı sağlanacak. Geri dönüşüm işlemi “Ouno” firması tarafından gerçekleştirilecek. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, e-atıkların, son yıllardaki teknolojik gelişmeler ve tüketim alışkanlıklarıyla dünyada en hızlı artış gösteren atık kollarından biri olduğunu, bunların, ekonomik açıdan da yüksek değer arz eden atık grubunda yer aldığını belirtti.
Dünya Ekonomik Forumu verilerine göre, e-atık miktarının 2050’de 120 milyon tona ulaşmasının beklendiğini aktaran Aksoy, “Her ne kadar birçok ülkede mevzuata dayalı çeşitli toplama sistemleri mevcut olsa da geri dönüştürülebilen e-atık miktarı üretilen toplamın çok altında kalıyor. E-atıkların geri dönüşümünü teşvik etmeye ve farkındalık yaratmaya devam etmemiz gerektiğine olan inancımızla WWF-Türkiye ve Habitat Derneği işbirliğiyle ‘Dünya İçin Lazım’ projesini hayata geçirdik.” ifadelerini kullandı.
Aksoy, amaçlarının e-atıkları dönüştürerek doğanın korunmasına katkıda bulunmak olduğunu kaydederek, e-atık dönüşümü sayesinde doğa bilinci gelişen bir topluluğun oluşmasını sağlamayı, verecekleri sürdürülebilirlik eğitimleriyle bu toplulukları geliştirerek büyütmeyi hedeflediklerini vurguladı. Toplulukların da kendi içinde doğa bilinci yüksek ve bunu etrafa yayan elçiler yetiştireceğine işaret eden Aksoy, şu değerlendirmeleri yaptı: “Bu anlayışla 60 bin kişiye doğa eğitimi vereceğiz ve içlerinden proje elçileri seçeceğiz. Türkiye genelinde yürüteceğimiz projede tüm mağazalarımız ve ekosistemimiz aynı zamanda gezegenimiz için birer iyilik merkezine dönüşecek. Herkesi ‘Dünya İçin Lazım’ demeye ve e-atıklarını dönüştürmeye davet ediyoruz.”