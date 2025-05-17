E-atıkların dönüşümü için proje başlattılar

Hamide HANGÜL

Projeyle e-atık­ların geri dönüştürülerek hem doğanın korunması hem de doğa bilinci yüksek, sorumlu nesille­rin yetiştirilmesi amaçlanıyor. Gelecek 1 yılda 15 ton e-atığın geri dönüştürülmesinin hedef­lendiği projede, toplanan e-atık­lar 81 ilde, 500 lokasyonda, 500 gönüllü eğitmenin katkısıyla 60 bin kişi için doğa eğitimine dö­nüştürülecek.

Projede, Vodafo­ne bayileri veya ücretsiz kargo aracılığıyla toplanacak e-atık­ların tamamı geri dönüştürüle­rek doğanın korunmasına kat­kı sağlanacak. Geri dönüşüm iş­lemi “Ouno” firması tarafından gerçekleştirilecek. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Vo­dafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, e-atıkların, son yıllarda­ki teknolojik gelişmeler ve tü­ketim alışkanlıklarıyla dünyada en hızlı artış gösteren atık kolla­rından biri olduğunu, bunların, ekonomik açıdan da yüksek de­ğer arz eden atık grubunda yer aldığını belirtti.

Dünya Ekonomik Forumu ve­rilerine göre, e-atık miktarının 2050’de 120 milyon tona ulaşma­sının beklendiğini aktaran Ak­soy, “Her ne kadar birçok ülkede mevzuata dayalı çeşitli toplama sistemleri mevcut olsa da geri dönüştürülebilen e-atık mikta­rı üretilen toplamın çok altında kalıyor. E-atıkların geri dönüşü­münü teşvik etmeye ve farkın­dalık yaratmaya devam etme­miz gerektiğine olan inancı­mızla WWF-Türkiye ve Habitat Derneği işbirliğiyle ‘Dünya İçin Lazım’ projesini hayata geçir­dik.” ifadelerini kullandı.

Aksoy, amaçlarının e-atıkları dönüştü­rerek doğanın korunmasına kat­kıda bulunmak olduğunu kay­dederek, e-atık dönüşümü sa­yesinde doğa bilinci gelişen bir topluluğun oluşmasını sağlama­yı, verecekleri sürdürülebilirlik eğitimleriyle bu toplulukları ge­liştirerek büyütmeyi hedefledik­lerini vurguladı. Toplulukların da kendi içinde doğa bilinci yük­sek ve bunu etrafa yayan elçiler yetiştireceğine işaret eden Ak­soy, şu değerlendirmeleri yaptı: “Bu anlayışla 60 bin kişiye doğa eğitimi vereceğiz ve içlerinden proje elçileri seçeceğiz. Türkiye genelinde yürüteceğimiz proje­de tüm mağazalarımız ve ekosis­temimiz aynı zamanda gezege­nimiz için birer iyilik merkezine dönüşecek. Herkesi ‘Dünya İçin Lazım’ demeye ve e-atıklarını dönüştürmeye davet ediyoruz.”