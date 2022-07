Takip Et

Memurların gözü temmuz ayı maaş bordrosuna çevrilmiş durumda ancak henüz e-bordro yayınlanmadı. Bordrolarına erişemeyen çalışanlar , e-bordro ne zaman yayınlanır, sorusuna yanıt bulmaya çalışırken, normal koşullarda e-bordrolar maaş ödemelerinin bir gün öncesinde erişime açılıyor.

Temmuz ayı e-bordroların kısa süre içerisinde erişime açılması bekleniyor.

Temmuz maaşları zamlı yatacak

Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temmuz ayı memur maaşlarının hesaplara zamlı yatacağını duyurmuştu. Erdoğan açıklamasında, "Temmuz ayı memur maaşları, Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödenecek." ifadelerini kullanırken, memurlar e-bordrolara bakarak maaşlarındaki farkı öğrenmek istiyor.

Bordro nedir?

Maaş bordroları, çalışanların kazançlarının kanıtı olarak sunulan resmi belgelerdir. İşçilerin çalıştığı sürece periyodik olarak düzenlenen bordrolar, ücretlerdeki ek ödemelerden kesintilere kadar pek çok bilgiyi gösterir.

Ücret bordrosu 4857 sayılı İş Kanunu’nun 37. maddesinde; “İşveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır. Bu pusulada ödemenin günü ve ilişkin olduğu dönem ile fazla çalışma, hafta tatili, bayram ve genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her çeşit eklemeler tutarının ve vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeşit kesintilerin ayrı ayrı gösterilmesi gerekir. Bu işlemler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır.” şeklinde tanımlanmıştır.

4857 sayılı İş Kanununa göre ücret bordrosunda bulunması gereken hususlar şunlardır: