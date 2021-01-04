E-fatura 7 Ocak’a kadar düzenlenebilecek

Vergi mükelleflerinin yılın son günlerine ait e-Faturayı düzenleme konusunda yaşadığı sıkıntı yapılan açıklamayla çözüldü. Mükellefler yılın son günlerine ait kağıt faturayı 2021 yılının ilk 7 gününde 31 Aralık tarihli olarak düzenleyebiliyorlar. Ancak, bunun e-fatura için de geçerli olup olmayacağı konusunda tedirginlik yaşayan mükellefler, Maliye Bakanlığı’na başvuruda bulunarak açıklama yapılmasını talep etti.



Özellikle eczane ve hastaneler tarafından devlet kurumlarına düzenlenecek faturalar ve adat faizi faturaları için büyük sıkıntı yaratan belirsizlik yılın son gününde gelen açıklamayla çözüldü.



Maliye Bakanlığı, GİB portalı yönteminden yararlanan mükelleflerin e-Faturaları 7 gün içerisinde düzenleyebileceklerini açıkladı.



Vergi Usul Kanununa göre, faturanın, malın teslimi veya hizmetin ifasından itibaren 7 gün içerisinde düzenlenmesi gerekiyor. Bu 7 günlük fatura düzenleme süresi, sadece kağıt fatura için değil, artık e-fatura için de geçerli olacak.



Maliye’den açıklama



Maliye 31 Aralık 2020 tarihinde yayınladığı duyuruda, mükelleflerin 31 Aralık 2020 tarihi de dahil olmak üzere, aralık aylarının son günlerinde yapılan mal teslimi ile hizmet ifalarına ilişkin olarak, düzenleme tarihi 2021 yılına sarkabilecek olan e-Belgelere açıklık getirdi.

Yapılan açıklamada, 7 günlük fatura düzenleme süresine de riayet etmek koşulu ile takip eden ocak ayı içinde düzenlenebileceğini, bu kapsamda düzenlenebilecek e-Belgelerde, belge tarihine göre sistemin belge yıl kodunu otomatik olarak ayarlayacağı belirtildi.

Örneğin, 3 Ocak 2021 tarihinde düzenlenecek bir e-Belgede, belge tarihi 03/01/2021 olması durumunda belge numarası GIB2021XXXXXXXXX şeklinde, belge tarihi 31/12/2020 olması halinde ise belge numarası GIB2020XXXXXXXXX şeklinde, sistem tarafından otomatik olarak tekemmül ettirilecek.

Her ne sebep ile olursa olsun Ocak 2021 döneminde Aralık 2020 dönemine e-Belge düzenlemesi gerekecek mükelleflerin, GİB portalları üzerinden 31 Aralık 2020 tarihine taslak belge oluşturmaları gerekmeyecek.



Özel entegratör kullananlar ne yapacak?



E-Belge açısından özel entegratör kullanan mükelleflerin de, özel entegratör firmaları ile irtibata geçerek, 31 Aralık 2020 tarihi de dahil olmak üzere, aralık aylarının son günlerinde yapılan mal teslimi ile hizmet ifalarına ilişkin olarak, düzenleme tarihi 2021 yılına sarkabilecek olan e-Belgelerin 7 günlük fatura düzenleme süresi içerisinde düzenlenmesi için ayarlama yapılmasını istemeleri gerekiyor. Özel entegratör firmalarının da, Maliye’nin duyurusuna istinaden bunu gerçekleştirmesi gerekiyor.