E-fatura ‘halden’ anlamıyor!
Sebze ve meyve tüccar ve komisyoncularına gelen eFatura zorunluluğu sektöre sürpriz oldu. Sektör temsilcileri, 2.5 aylık süreyi yetersiz bularak, Maliye Bakanlığı’ndan sürenin uzatılmasını talep ediyor.
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