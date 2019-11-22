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E-fatura ‘halden’ anlamıyor!

Sebze ve meyve tüccar ve komisyoncularına gelen eFatura zorunluluğu sektöre sürpriz oldu. Sektör temsilcileri, 2.5 aylık süreyi yetersiz bularak, Maliye Bakanlığı’ndan sürenin uzatılmasını talep ediyor.

E-fatura ‘halden’ anlamıyor!
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