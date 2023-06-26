E-faturada geri sayım başladı KOBİ’ler 6 ay zaman istiyor
Cirosu 3 milyon TL ve üzerinde olan işletmeler için zorunlu e-fatura dönemi 1 Temmuz’da başlıyor. Bu tarihten itibaren mücbir sebep olmadan kağıt fatura düzenleyenlere usulsüzlük cezası var. Türkiye'deki işletmelerin toplam cirosunun yüzde 65'e yakınını oluşturan KOBİ’ler ise uygulamaya geçiş sürecinin 6 ay daha uzatılmasını istiyor.
Nurdoğan ARSLAN ERGÜN
İşletmelerde e-faturada zorunlu dönem başlıyor. 1 Temmuz itibariyle 2022 yılı cirosu 3 milyon TL ve üzerinde olan işletmeler e-fatura düzenlemek zorunda kalacak. Ciroları itibarıyla bakıldığında ise özellikle KOBİ niteliğindeki işletmelerin uygulama kapsamına gireceği görülüyor. Son verilere göre Türkiye’de 3.4 milyon KOBİ faaliyet gösteriyor ve Türkiye’deki işletmelerin toplam cirosunun yüzde 65’e yakınını KOBİ’ler oluşturuyor. Ancak zorunlu uygulamaya sayılı günler kala, KOBİ temsilcilerinden yükselen sesler, çoğu işletmenin dijital altyapı ve yetişmiş personel açısından uygulamaya hazır olmadığına işaret ediyor. E-faturaya geçiş zorunluluğu için sayılı günler kaldığını hatırlatan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Başkanı Nurettin Özgenç, sürenin yılbaşına kadar uzatılması yönünde bir beklenti olduğunu söyledi. Yılın ortasında yeni bir uygulamaya geçmeyi sağlıklı bulmayan Özgenç’e göre, işletmelerin birçoğu altyapı olarak sürece henüz hazır değil.
Gelir İdaresi Başkanlığı, 535 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre, 2022 yılı veya müteakip hesap dönemlerine ait brüt satış hasılatı 3 milyon TL ve üzeri olan işletmelerin yanı sıra online satış yaparak 500 bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı elde eden girişimcilerin de e-faturaya geçişi 1 Temmuz 2023 itibarıyla zorunlu hale geliyor. E-fatura uygulamasının resmi olarak başlamasıyla birlikte, işletmelerin mali işlemlerinde önemli değişiklikler yaşanması bekleniyor. Bu yeni düzenleme, daha önce kağıt üzerinde düzenlenen faturaların elektronik ortamda oluşturulmasını zorunlu kılıyor.
Uymayanlara özel usulsüzlük cezası var
1 Temmuz itibari ile e-fatura uygulamasına yeni mükellef gruplarının dahil olmaya başlayacağını anlatan Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, 2022 yılı cirosu 3 milyon TL ve üzerinde olan mükelleflerin 1 Temmuz’a kadar elektronik fatura oluşturabilmeleri için elektronik imza ve mali mühürlerini temin etmeleri gerektiği uyarısını yaptı. Bu süreçte herhangi bir sıkıntıya maruz kalmamak için e-imza ve mali mühürlerin şimdiden temin edilmesini öneren Kartaloğlu, “İşletmelerimizin, gerek Gelir İdaresi Başkanlığının portalı üzerinden sunduğu ücretsiz uygulamadan, gerekse de son yıllarda mobil ve web üzerinden işletmelerin ihtiyaçlarına uygun yazılımları sunan özel entegratör kuruluşların e-fatura oluşturma ara yüzleri üzerinden belgelerini oluşturmaları gerekiyor” dedi. Faturaların kağıt ortamda artık düzenlenemeyeceğini kaydeden Kartaloğlu, şu uyarıları yaptı: “E-fatura olması gerektiği halde zorunlu veya mücbir bir sebep olmaksızın kağıt ortamda düzenlenmiş olan bir fatura için yüklü bir miktarda özel usulsüzlük cezası ile karşı karşıya kalınabilir.”
Adaptasyon için KOSGEB desteği şart
Ciroları itibarıyla bakıldığında özellikle KOBİ niteliğindeki işletmelerin uygulamaya geçeceğini ifade eden Emre Kartaloğlu, bu işletmelerde dijital altyapı için gerekli program ve nitelikli personele ihtiyaç olduğunu söyledi. Kartaloğlu, “Bu yönüyle ülkemizde gerek kayıt dışı ekonomiyle mücadele gerekse işletmelerimizin otomasyonda katkı sağlamasına faydası itibari ile zorunlu olarak e-uygulamalara geçmesi gereken mükellefler için ilgili teşvik unsurlarının hayata geçirilmesinde yarar var” diye konuştu. Kartaloğlu’na göre, KOSGEB veya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının işletmelerin dijitalleşme altyapılarında yapacakları harcamaların belli düzeyde desteklenmesinde yarar var. İşletmelerin e-faturaya geçişi için KOSGEB'den destek talep eden KOBİDER Başkanı Nurettin Özgenç, “Her geçiş dönem gibi bu sürece de işletmelerin sürece adaptasyonu biraz zor olacak. KOBİ’lerimizin çoğu dijital altyapıya sahip değil. Eğitimli personele de ihtiyaç olacak. KOSGEB’in kredi yanında işletmelere eğitim desteği de sağlaması lazım” dedi. Bu dönemi ‘doğum sancısı’na benzeten Özgenç, şöyle devam etti: “Dijitali sanayiye, işletmelere uyduracak her türlü adım önemli. Ama burada işletmeleri de hazırlamak önemli."
“E-fatura işletmelerin hızını artıracak”
E-faturanın işletmeler için dijital dönüşümün ilk ve en önemli adımı olduğunu söyleyen Mükellef Kurucu ortağı ve CEO’su Kenan Açıkelli, “E-fatura şirketlere, maliyet tasarrufu, dijital arşivleme, gelişmiş veri analizi, hız ve verimlilik gibi pek çok konuda avantaj sağlıyor. Tüm bu avantajlardan faydalanılması için 4.5 senede 20 bin Mükellef üyesinin e-faturaya geçişini gerçekleştirdik. Tam da bu noktada bizler de hem bu avantajlardan daha fazla işletmenin yararlanabilmesi hem de e-faturaya geçişi kolaylaştırmak için bir kampanya düzenledik” dedi. Kampanya kapsamında; mali müşavirlerin platforma getirdiği müşterilerinin e-imza ve mali mühür masraflarını karşılarken, bu işletmelerin e-faturaya geçişini ücretsiz olarak gerçekleştiriyor. Bireysel gelen müşteriler ise Starter plan kapsamında e-imza/mali mühür satın aldıktan sonra e-faturaya ücretsiz geçiş yaparken, ek olarak ön muhasebe programına, marka tescil, KOSGEB ve teşvik analizine de ücret ödemeyecek.