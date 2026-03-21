e-İhale sistemi 5 yılda 13,5 milyar TL getirdi

Ticaret Bakanlığı’nın hayata geçirdiği e-İhale sistemi, gümrüklerde bekleyen tasfiyelik ürünleri ekonomiye kazandırarak dikkat çeken bir başarıya imza attı. 2021-2025 döneminde toplam 13,5 milyar liralık gelir elde edilirken, sistemin özellikle son yıllarda hızla büyüdüğü görülüyor.

Dijitalleşmenin etkisiyle artan katılım, hem satış adetlerini hem de elde edilen geliri önemli ölçüde yukarı taşıdı.

2025’te rekor artış: Gelir 6 milyar liraya çıktı

e-İhale Sistemi’nde 2025 yılı adeta zirve yılı oldu.

- 2021: 506 milyon TL

- 2022: 1 milyar TL

- 2023: 2 milyar TL

- 2024: 4 milyar TL

- 2025: 6 milyar TL

Bu yükselişle birlikte sistem, sadece son 5 yılda toplam 13,5 milyar lira gelir yaratarak kamuya önemli bir kaynak sağladı.

Araç ve eşyaya yoğun ilgi

2025 yılında sistem üzerinden gerçekleştirilen ihaleler büyük ilgi gördü.

- Toplam ihale: 14 bin 775

- Satışla sonuçlanan: 13 bin 256

- 4 bin 356’sı araç

- 8 bin 900’ü eşya

2026’nın ilk iki ayında bile sistemin hız kesmediği görüldü. Bu dönemde 777 araç, 1904 eşya olmak üzere toplam 2 bin 681 ihale başarıyla sonuçlandı.

Herkes katılabiliyor, 1,4 milyon aktif kullanıcı

2014’ten bu yana aktif olan sistem, tamamen elektronik ortamda işliyor. Gerçek ve tüzel kişiler kolayca üye olabiliyor. Bugün yaklaşık 1,4 milyon kullanıcıya ulaşan sistem, açık artırma yöntemiyle çalışıyor ve kullanıcılar teklifleri anlık olarak takip edebiliyor.

Rekabet artıyor, değer kaybı azalıyor

Sistemin en önemli avantajlarından biri de rekabeti artırması. Daha fazla katılımcı, daha yüksek teklif, daha doğru piyasa fiyatı, daha az değer kaybı... Bu sayede tasfiyelik ürünler gerçek değerine yakın fiyatlarla ekonomiye kazandırılıyor.

2027’de yeni nesil sistem geliyor

Ticaret Bakanlığı, e-İhale Sistemi’ni daha da geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. 2021’den bu yana ayrılan bütçelerle sistemin; performansının artırılması, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, güvenliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Planlara göre 2027 yılında tamamen yenilenmiş bir e-ihale sistemine geçilecek.