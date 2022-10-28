E-ihracat desteklerinin detayları sektör temsilcileriyle paylaşıldı

Yürüttüğü çalışmalarla e-ticaret ve e-ihracat alanında sektör temsilcilerini bilgilendirmeye devam eden Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneğince (ETİD), düzenlediği toplantıyla e-ihracat desteklerinin detaylarını sektör temsilcileriyle paylaştı.

Toplantıda konuşan Ticaret Bakanlığı E-İhracat, Dijital Pazarlama, Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Dairesi Başkanı Hasan Önal, e-ticaretin yaygınlaşması, dijitalleşme ve yenilikçi uygulamaların artmasının firmaların müşteri odaklı ve geleceğin alışveriş trendlerini iyi okumalarını zorunlu kıldığını vurguladı. Önal, şunları kaydetti: “Bu noktada e-ihracat destek paketimiz devreye giriyor. Destek paketini oluştururken farklı iş modellerine göre farklı destekler oluşturduk. Paketlerimizden statülerine göre şirketler 15 milyon TL, e-ihracat konsorsiyumları 45 milyon TL, perakende e-ticaret siteleri 45 milyon TL, pazaryerleri 45 milyon TL ve B2B platformları 4 milyon TL’lik destek alabilecek. Küresel e-ticaretin yüzde 86’sını oluşturan 17 ülkeyi hedef ülkelerimiz olarak belirledik. ABD, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Endonezya, Filipinler, Güney Afrika, Güney Kore, Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Japonya, Kanada, Malezya, Meksika, Singapur, Tayland ve Vietnam özelinde yapılacak satışlarda yüzde 20 özel destek, çevrim içi mağaza, ETP danışmanı ile pazaryeri komisyonu da yer alacak.”

E-ihracat konsorsiyumlarının detaylarını anlatan Önal, E-ihracat konsorsiyumları modeli ile e-ihracatın konsolide edilmesi, kaynakların etkin kullanımı ile hızlı teslimatın sağlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Önal, bu model ile konsorsiyumların bölgesel e-ticaret sitelerine, KOBİ’lerin ise doğrudan ihracat modeline geçeceğini aktararak, "Türk mallarının yurt dışında bilinirliğinin artması, tanıtımlarının yapılmasına katkı sağlayacak paketimiz kapsamında pazara giriş rapor desteği, dijital pazaryeri tanıtım desteği, e-ihracat tanıtım desteği, sipariş karşılama hizmeti, depo kira desteği, yurt dışı pazaryeri entegrasyon desteği, çevrim içi mağaza ve hedef ülke e-ticaret paydaşlarından alınan hizmet desteği ile pazaryeri komisyon gideri gibi birçok desteği içeriyor. İş birliği kuruluşlarına ilişkin ise sektörel ticaret ve alım heyeti desteği, e-ihracat tanıtım projesi desteği, e-ihracatı geliştirme projesi desteği ve Türkiye e-ihracat platformu desteği sağlanacak.” değerlendirmesinde bulundu.

“Yeni nesil ihracatçıya dönüşmememizi sağlayacak bir kılavuz”

ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi ise toplantıda sektörün dönüm noktası olabilecek ve E-İhracat Daire Başkanlığı’nın çok büyük özverisiyle hazırlanan e-ihracat desteklerinin detaylarını ele aldıklarını belirterek, "Sektörün önünü açan Türkiye’nin geleneksel bir ihracatçıdan yeni nesil bir ihracatçıya dönüşmesini sağlayacak bir destek paketi ile karşı karşıyayız. Türkiye’de e-ihracatın genel ihracat içindeki payı çok düşük, ancak bugünkü verilerin 10 katına çıkmak üzere hedef koyuldu. Bu destekleri sadece maddi destek olarak görmemek gerekiyor, süreç desteği ve yeni nesil ihracatçıya dönüşmememizi sağlayacak bir kılavuz olarak görebiliriz. Sektör olarak bizim bu desteklerin arkasında durmamız gerekiyor. ETİD olarak bu desteklerin bilinirliğinin artırılması ve e-ihracatın hedeflenen noktalara gelebilmesi adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.