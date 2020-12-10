E-ihracata vergi muafiyeti 1 Ocak'ta başlıyor

Şahıs firmalarının yurtdışına Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB)’yle gerçekleştirdikleri satışlarda yüzde 50 kazanç istisnası getirildi. Posta ve hızlı kargo yoluyla mikro ihracat yapanların, kazancının yüzde 50’si gelir vergisinden muaf tutulacak. TBMM’de kabul edilen kanun, mikro ihracat yapanlar için vergi muafiyeti imkanı tanıyor. Buna göre, hızlı kargo taşımacılığı şirketleri tarafından düzenlenen ETGB ile mikro ihracat işlemlerinde gerçekleşen mal ihracatından elde edilen kazancın yüzde 50’si gelir vergisinden muaf tutulacak. Uygulama, 1 Ocak 2021 tarihinde başlayacak.

İndirimden faydalanmak isteyen işletmelerin istihdam oranları da dikkate alınacak. Böylece kanun, vergi muafiyeti ile istihdamın artırılmasını da teşvik ediyor.

Kanun yeni vergi indirimlerini de getirdi

Kanun kapsamında diğer başlıklar ve vergi indirimleri şunlar;

İşyeri olmaksızın evde imal edilen malları elektronik ortamlarda satanlar gelir vergisinden muaf tutulacak.

Yüzde 20’den fazlası halka arz edilecek şirketler için 5 yıl boyunca kurumlar vergisinden 2 puan indirim yapılabilecek.

Evde üretilen ve online olarak satışa sunulan kişilere 220 bin TL’ye kadar gelir vergisi muafiyeti uygulanacak. Bu tutar aşılmazsa yüzde 4 gelir vergisi ödenecek.

Vergi muafiyetinden kimler faydanalabilir?

17 Kasım 2020’de yayınlanan Resmi Gazete’ye göre, tam mükellef gerçek kişilerin 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 225’nci maddesi kapsamında, dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi’yle gerçekleştirdikleri mal ihracatı kapsamında elde ettikleri kazancın yüzde 50’si, beyannamede bildirilen kazanç üzerinden indirilebilecek.

Söz konusu indirimden faydalanılabilmesi için;

-İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 400.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması,

-İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 800.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama bir tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması,

-İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 1.600.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama iki tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması,

-İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 2.400.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama üç tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması gerekmektedir.

-İhracat kapsamına, ağırlık ve tutar itibarıyla Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirilen mal ihracatları girmektedir.