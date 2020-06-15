E-spor İddaa’ya giriyor

15 Haziran 2020

Dünyada giderek artan bir trend e-spor. E-sporun hacmi dünyada 150 milyar doları aştı ki geleneksel eğlence sektörleri Hollywood ve müzik sektörünün toplam büyüklüğü 90 milyar dolar seviyesinde. E-spor oyuncular kadar izleyicilerin ve bahis severlerinde gündeminde. E-spor Türkiye’de olmasa da dünyada bahis sistemlerine dahil durumda. Toplam e-spor bahis yapan kişi sayısı 6.5 milyonu toplam bahislerin işlem hacmi ise 13 milyar doları geçti. Türkiye’de e-sporun bahis sistemine dahil edilmesi konusunda çalışmalar yürütülüyor.

Koçyiğit: Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakanlığı ile ortak çalışıyoruz

Türkiye E-Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Bora Koçyiğit, Türkiye’de legal bahis sistemine e-sporu entegre etme çalışmalarının devam ettiğini belirterek “Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortak çalışmamız bulunuyor. İki üç ay içinde yani yeni sezonun başlangıcında e-sporun da bahis sistemine dahil olacağını düşünüyorum. Bu çok ciddi bir gelir kazancı anlamına geliyor” diye konuştu.

Koçyiğit aynı zamanda Actus Portföy Two.Zero Yatırım Komitesi Üyesi. Yatırımcıların da büyük ilgisini çeken oyun sektöründe yeni girişimleri fona kazandırma çalışmaları yürütüyor. E-spor denildiğinde Türkiye’de akla her ne kadar futbol ve kulüplerin kurduğu takımlar gelse de küresel anlamda oyun sektöründe ve bahislerde yüzde 38 ile League of Legends birinci durumda. İkincilik yüzde 29 ile Counter Strike: Global Offansive (CS:GO) geliyor, üçüncü yüzde 18 pay ile Dota 2, yüzde 7 ile Starcraft dördüncü. Diğer oyunların hacmi yüzde 8 seviyesinde.

Binlerce bahis üretilebilir

Özellikle koronavirüs pandemisi döneminde spor müsabakalarına ara verildiğinde e-sporun kesintiye uğramadan devam ettiğine dikkat çeken Koçyiğit, en çok izlenenin de e-spor olduğunu belirtti. Koçyiğit şunları söyledi: “Şu anda e-sporun bahis sistemine dahil edilmesi konusu bakanlığın masasında. Bence çok zaman almaz. Liglere ara verilmesiyle bahislerde boşluk oldu. Büyük ihtimalle bahis şirketlerinden de talep gelmiştir. Futbolda 60- 70 farklı bahis oynanabiliyorsa e-sporda binlerce bahis üretilebilmesi söz konusu.”

Futbolun e-sporun dalında aynı bahislerin geçerli olacağını söyleyen Koçyiğit şu anda küresel bahislerde Türkiye’deki e-spor müsabakalarına da bahis oynandığını dile getirdi. E-spor müsabakaları bahis sistemine dahil olduğunda tıpkı futbol yorumcuları gibi öne çıkan oyunların uzmanlarının analizlerini göreceğimizi belirten Koçyiğit, dünyada şimdiden bu sistemin olduğuna da işaret etti.

Gelir hedefi 1 milyar 59 milyon dolar

Araştırma şirketi Newzoo küresel e-spor gelirlerinin bu yıl 1 milyar 59 milyon dolara ulaşmasını bekliyor. Bu gelirlerde en büyük payı 614.9 milyon dolarla sponsorluklar alıyor. Öyle ki lüks giyim markalarından otomotiv firmalarına e-spor müsabakaları şirketlerin sponsorluk için tercih ettiği alanların başında geliyor. Bunda izleme kapasitesinin büyüklüğü etkili oluyor.