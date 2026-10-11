e-Tebligatta yeni dönem: Kimlere zorunlu, kimler muaf olacak?

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Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 11 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle elektronik tebligat sisteminin kapsamı, başvuru süreleri, istisnaları ve uygulama esaslarında değişikliğe gidildi.

Yeni düzenlemeye göre kurumlar vergisi mükellefleri ile ticari, zirai ve mesleki kazançları dolayısıyla gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinin e-Tebligat sistemine dahil olması zorunlu olacak.

Kollektif ve adi komandit şirketlerin yanı sıra ÖTV (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi taşıtların ilk iktisabında adına tescil yapılan gerçek ve tüzel kişiler de zorunluluk kapsamına alındı.

Son başvuru tarihi 30 Kasım

Zorunluluk kapsamında bulunmasına rağmen henüz e-Tebligat sistemine dahil olmayanların 30 Kasım 2026'ya kadar başvurularını tamamlaması gerekecek.

Yeni işe başlayanlara ise sisteme dahil olmaları için 15 günlük süre tanınacak. Temmuz 2026'dan önce sisteme dahil olanlar yeni bir başvuru yapmadan mevcut bilgileriyle sistemi kullanmaya devam edecek.

65 yaş üstüne çıkış hakkı

Düzenlemeyle e-Tebligat sisteminden çıkış konusunda da yeni esaslar belirlendi. Buna göre 65 yaşını dolduran kişiler, talepte bulunmaları halinde sistemden çıkabilecek.

Sağlık kurulu raporuyla yüzde 90 ve üzeri engellilik oranını belgeleyen gerçek kişiler ise e-Tebligat zorunluluğunun dışında tutulacak.

İşini kapatan gerçek kişiler sistemden otomatik olarak çıkarılmayacak. Başka bir zorunlulukları bulunmaması halinde, işin kapanışını izleyen beşinci takvim yılının sonundan itibaren başvuru yaparak sistemden çıkabilecekler.

Tebligatta 5 günlük süre devam edecek

Elektronik ortamda gönderilen tebligatlar, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacak.

Tebligatın açılıp okunmaması veya kişiye SMS ya da e-posta bildirimi ulaşmaması, beş günlük yasal sürenin işlemesini etkilemeyecek.