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e-Teminat ihracata hız katacak

Teminat mektuplarını elektronik ortamda alınması kadar, çözülmesinin önemli bir sorunu ortadan kaldırdığını vurgulayan Bakan Pekcan, kısmen başlayan uygulamanın, eylülde tüm Türkiye’ye yaygınlaşacağını söyledi.

e-Teminat ihracata hız katacak
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