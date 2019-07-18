e-Teminat ihracata hız katacak
Teminat mektuplarını elektronik ortamda alınması kadar, çözülmesinin önemli bir sorunu ortadan kaldırdığını vurgulayan Bakan Pekcan, kısmen başlayan uygulamanın, eylülde tüm Türkiye’ye yaygınlaşacağını söyledi.
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