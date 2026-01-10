E-ticaret devi bir kez daha satışa çıktı

İngiltere e-ticaretinin ağır toplarından Very Group için satış süreci kısa süre içinde başlayabilir. Satışın organizasyonu için Barclays ve JP Morgan’ın yetkilendirilmesi planlanıyor. Ancak taraflardan henüz resmi bir doğrulama gelmiş değil.

Carlyle, daha önce Very Group’un en büyük kreditörlerinden biriydi ve finansman anlaşmasının şartları sayesinde şirketin kontrolünü devralmıştı. Kaynaklara göre bu sahiplik baştan itibaren geçici olarak kurgulandı ve satış planı bu stratejinin bir parçası.

Very Group, 20 yılı aşkın süre boyunca Barclay ailesinin kontrolündeydi. Aile, geçmişte şirketi satmak için birçok girişimde bulundu ancak talep edilen değerleme ile alıcıların teklifleri arasında fark oluştu. Güncel değerlemenin 2 ila 2,5 milyar sterlin arasında olduğu tahmin ediliyor.

Son yıllarda zorluklar yaşasa da Very Group, yıllık 2 milyar sterlinin üzerinde gelir elde eden büyük bir oyuncu olmayı sürdürüyor. Ekim ayında açıklanan son finansal sonuçlarda düzeltilmiş FAVÖK 307,1 milyon sterlin olarak kaydedildi.

Vergi öncesi 505,4 milyon sterlin zarar

Şirket, Barclay ailesinin holdingine verilen grup içi bir kredinin değer düşüklüğü nedeniyle 505,4 milyon sterlin vergi öncesi zarar açıkladı. Bu kalem, bilançodaki en büyük baskı unsuru olarak öne çıktı.

Grubun amiral gemisi Very UK operasyonunda gelirler büyük ölçüde yatay seyretti. Very UK cirosu yüzde 0,2’lik sınırlı düşüşle 1,83 milyar sterline gerilerken, toplam grup geliri yüzde 1,8 azalarak 2,09 milyar sterlin oldu.

Very Group’un Black Friday ve Noel dönemine ait satış performansını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor. Bu verilerin, satış sürecinde yatırımcı ilgisini ve nihai değerlemeyi doğrudan etkileyeceği belirtiliyor.