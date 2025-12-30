E-ticaret devi özür diledi: 34 milyon kullanıcıya 1500 TL'lik alışveriş kuponu

Güney Kore'nin en büyük online perakende platformlarından biri olarak kabul edilen ve “Kore’nin Amazon’u” olarak anılan Coupang, veri sızıntısından etkilenen kullanıcılara 50 bin won (1500 TL) değerinde alışveriş kuponu vereceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre hem mevcut kullanıcılar hem de olay sonrası hesabını kapatan eski müşteriler bu haktan yararlanabilecek. Kullanıcılar, 15 Ocak’tan itibaren uygunluklarını kontrol edebilecek.

CEO istifa etti, peş peşe özürler geldi

Geçici CEO Harold Rogers tazminat planını “müşterilere karşı sorumluluğumuz” sözleriyle duyurdu ve “sonuna kadar gereğini yapacağız” dedi. Rogers’ın açıklamasından bir gün önce şirketin kurucusu Kim Bom da kamuoyundan özür dileyerek yaşanan güven kaybı nedeniyle “yıkıldığını” söyledi.

Veri ihlali skandalı, 18 Kasım’da ortaya çıktı ve süreç, bu ay başında CEO Park Dae-jun’un istifasıyla sonuçlandı.

“Daha önce özür dilemeliydim”

Kim Bom, olayın başlangıcında daha net ve hızlı iletişim kuramadıkları için pişman olduğunu belirterek özrün geciktiğini kabul etti.

“Geriye dönüp baktığımda, bu kötü bir karardı” diyen Kim, şirketin tüm detaylar netleşene kadar kamuoyu açıklamasını beklemesinin yanlış olduğunu söyledi.

Kim, hükümetle iş birliği yapılarak çalınan müşteri bilgilerinin tamamının geri alındığını açıkladı. Şüpheli kişiye ait depolama cihazlarına el konulduğunu, bilgisayarda yalnızca 3 bin müşteri kaydının bulunduğunu ve bunların dışarı sızdırılmadığını ifade etti.