E-ticaret devi Temu, ticaret ateşkesiyle Çin’den ABD’ye gönderimleri yeniden başlattı

Ucuz e-ticaret platformu Temu, Washington ile Pekin arasında varılan geçici ticari ateşkesin ardından Çin’den ABD’ye doğrudan mal göndermeye yeniden başladı.

Sevkiyat yeniden başladı

Şirket, Mayıs ayında askıya aldığı tam yönetimli nakliye hizmetini Temmuz ayında yeniden devreye aldı. Bu hizmet, Temu’nun düşük maliyetli iş modelinin temel unsurlarından biri olarak Çinli tedarikçileri adına lojistik ve gümrük işlemlerini üstlenmesine olanak tanıyor.

Reklam harcamaları artıyor

Şangay merkezli PDD Holdings’e bağlı Temu, Smarter Ecommerce verilerine göre ABD’deki reklam harcamalarını da yeniden artırdı. Şirketin pazarlama bütçesinin, ilk çeyrek seviyelerine yaklaştığı bildiriliyor.

Trump’ın tarifeleri etkili oldu

Temu, Başkan Donald Trump’ın Nisan ayında 800 doların altındaki Çin malları için de minimis muafiyetini kaldırarak bu malları yüzde 100’ü aşan gümrük vergilerine tabi tutma kararıyla büyük darbe almıştı. Bu süreçte kısa süreliğine ABD’li tedarikçilerden ürün sağlamaya yönelmişti.

Ancak Mayıs ayındaki görüşmelerin ardından ABD yönetimi, Çin mallarına uygulanan gümrük vergisini 90 gün süreyle yüzde 30’a, küçük paketlere uygulanan vergiyi ise yüzde 54’e indirmeyi kabul etti. Bu erteleme şimdi 90 gün daha uzatıldı.

29 Ağustos sonrası belirsizlik

Buna rağmen 29 Ağustos’tan itibaren muafiyetin tüm ülkeler için sona ermesi bekleniyor. Bu durumun düşük maliyetli ithalat üzerinde yeni fiyat baskısı yaratacağı öngörülüyor.

Delaware Üniversitesi’nden Profesör Sheng Lu, “Sıradan markalar bile fiyatlarını yükseltmek zorunda” diyerek kararın Temu ve Shein gibi platformlar üzerindeki fiyat baskısını hafifletebileceğini ifade etti.