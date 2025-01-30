E-ticaret firmaları maliyet artışından şikayetçi! İade politikalarına kısıtlama mı gelecek?

Online alışveriş yapan tüketicilerin büyük bir kısmı, aldıkları ürünleri çeşitli sebeplerle iade ediyor. İade edilen ürünlerin lojistik ve iş gücü maliyetleri ise e-ticaret firmalarına önemli finansal yükler getiriyor. Söz konusu ürünlerin yeniden satılabilir duruma getirilmesi için yapılan işlemler de maliyetleri artıran bir diğer faktör.

E-ticaret firmaları, iadelerin lojistik ve envanter yönetimini verimli bir şekilde yapmaya çalışsa da, birçok firma bu sürecin finansal açıdan sürdürülebilir olmadığı görüşünde.

Maliyet artıran iade süreçleri yeniden mi düzenlenecek?

Tüketici hakları çerçevesinde firmaların müşterilere sunduğu ücretsiz iade seçeneği, müşteri alışveriş tercihlerini olumlu yönde etkiliyor. Ancak yüksek iade oranlarının artırdığı maliyetlere dikkat çeken bazı firmalar, iade politikalarında kısıtlamalar getirmeyi, hatta iadeleri sınırlamayı düşünüyor. Bu konuda bugüne adım atılmamasının en büyük nedeni ise söz konu adımın yol açabileceği müşteri kaybı.

Ürün açıklamalarına dikkat!

Firmaların iadeleri azaltmak için ürün açıklamalarını daha ayrıntılı hale getirmelerini, daha iyi görseller kullanmalarını ve müşterilere doğru beden ve özellik bilgileri sunmalarını öneren uzamanlar, iade politikalarının, hem tüketiciyi hem de satıcıyı tatmin edecek şekilde dengelenmesi gerektiği ifade ediyor.

Yapılan araştırmalar, özellikle giyim sektöründe iade oranlarının en çok beden uyumsuzluğu ve tarz beğenmemesi gibi sebeplerden kaynaklandığını ortaya koyuyor.