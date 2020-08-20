e-ticaret hacmi ilk 6 ayda yüzde 64 artışla 91,7 milyar lira oldu

20 Ağustos 2020

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ocak-haziran dönemine ilişkin e-ticaret verilerini Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Pekcan, Türkiye'nin toplam e-ticaret hacminin geçen yıl 136 milyar lira olarak gerçekleştiğini ifade ederek, e-ticaretin kritik bir faaliyet alanı olduğunun COVID-19 salgını döneminde daha net bir şekilde ortaya çıktığını söyledi.

Tüm sektörlerin iç ve dış ticarette e-ticareti etkin olarak kullandıklarını dile getiren Pekcan, "Ülkemizin jeo-stratejik konumunu ve lojistik avantajlarını dikkate aldığımız zaman küresel e-ticaret merkezi olmamız mümkündür." dedi.

Bakanlık olarak iş dünyasının e-ticaret sitelerine üyeliklerine destek verdiklerini belirten Pekcan, Bakanlığın "E-Ticaret olarak KOBİ'lerin Yanındayız" kampanyasına 135 bin KOBİ'nin katıldığını ve kampanyanın 7 bin kişiye ilave istihdam sağladığını belirtti.

Pekcan, kampanyayla 3 bin 761 KOBİ'nin e-ticaretle tanıştığını ve KOBİ'lere 1,2 milyar lira aktarıldığını ifade etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile "e-ticarette güven damgası"nı geliştirdiklerini de anlatan Bakan Pekcan, "Şu ana kadar 17 hizmet sağlayıcısı, e-ticarette güven damgası aldı. Diğer hizmet sağlayıcılarının süreçleri devam ediyor." dedi.

Mart ayı sonunda açılan "E-ticaret Bilgi Platformu"nu şimdiye kadar 230 bin kişinin kullanmaya başladığını bildiren Pekcan, ücretsiz olarak verilen e-ticaret eğitimlerinden 24 bin, e-ticaret danışmanlık hizmetlerinden de 6 bin 500 kişinin yararlandığını söyledi.

Bakan Pekcan, platform kullanıcıları hakkında şu bilgileri verdi:

"Kullanıcı verilerinden yüzde 37,5'inin 25-34 yaş arasında, yüzde 22,5'inin 35-44 yaş arasında yüzde 18'inin 18-24 yaş arasında ve yüzde 12,5'inin de 45-54 yaş arasında olduğunu görüyoruz. Bu vesileyle, hem vatandaşlarımızı hem iş insanlarımızı 'e-ticaret.gov.tr' adresi üzerinden e-ticaretle ilgili bilgi almalarını ve e-ticaret sitelerini sisteme kayıt yaptırmalarını rica ediyorum."

"E-ticaret hacminde yüzde 64 artış var”

E-ticaret hacminin yılın 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 artışla 55 milyar 900 milyon liradan 91 milyar 700 milyon liraya ulaştığını aktaran Pekcan, "Bunun yüzde 91'i (83,3 milyar lirası) yurt içi harcamalardan, yüzde 5'i (4,5 milyar lira) Türkiye'nin diğer ülkelerden alımları, yüzde 4'ü de diğer ülkelerin Türkiye'den alımlarını kapsamaktadır." ifadesini kullandı.

Pekcan, ödeme yöntemlerine göre e-ticaret dağılımına da değinerek, "Toplam e-ticaretin 58 milyar lirasının (yüzde 63,3) kartlı ödemelerle, 30,1 milyar lirasının (yüzde 32,7) havale/EFT yoluyla ve 3,4 milyar lirasının (yüzde 4) da kapıda ödeme yöntemiyle gerçekleşti." dedi.

Toplam e-ticaretin yüzde 60'ının 3 ilde yapıldığına işaret eden Pekcan, bunun yüzde 47 İstanbul, yüzde 8 Ankara ve yüzde 5 İzmir şeklinde dağıldığını belirtti.

"Ödemelerin yüzde 74'ü peşin"

Pekcan, ortalama sepet tutarının 107 lira 79 kuruş olarak tespit edildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bu tutar, kartlı işlemlerde 178 lira, havalelerde 63 lira, kapıda ödemelerde de 70 lira oldu. Ödeme sistemlerine göre ise sektör bazında hava yolları ödeme sepetinin 907 lira, yemekte 40 lira, kitap dergide 76, elektronikte 167, çiçekte 89, giyimde 214, seyahatte ise 150 lira olduğunu görüyoruz."

E-ticaret harcamalarının yaklaşık yüzde 74'ünün peşin, yüzde 26'sının taksitli ödeme olduğunu dile getiren Pekcan, "Ev ve dekorasyonun yüzde 68'i, beyaz eşyanın yüzde 45'i, elektroniğin yüzde 32'si, giyimin yüzde 29'u, kitap ve derginin de yüzde 7'si taksitli alışveriş olarak gerçekleşti." dedi.

Pekcan, gün bazında değerlendirildiğinde ise haftanın ilk günlerinde e-ticaret hacminin daha yüksek seyrettiğini, hafta sonuna doğru ise azaldığını dile getirdi.

Kaynak: AA