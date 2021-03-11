E-ticaret kanunu yürürlükte: Tüketiciler, risk taşıyan ürünler hakkında uyarılacak

ANKARA (DÜNYA)- AB mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında hazırlanan Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Ayrıca geçen yıl 11 Mart’ta çıkarılan ve internetten satışlar dahil ürün güvenliğine ilişkin önlemleri içeren Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu da yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik, piyasaya arz edilen, piyasada bulundurulan veya tedarik edilen ve tüketicinin kullanımına hazır edilen ürünlerin güvenli olmasının sağlanması ve bu alanda yetkili kuruluşların görevleriyle, üretici ve dağıtıcıların yükümlülüklerinin belirlenmesine ilişkin şartları düzenliyor.

Türkiye’de uygulananlardan farklı teknik düzenleme, standart veya kalite kurallarına göre üretilmiş olsa dahi, Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya serbest dolaşıma girmiş bir ürünün güvenli olduğu kabul edilecek.

Üreticiler mümkün olan durumlarda piyasaya arz ettikleri ürünlerden numune alarak test edecekler, tüketicileri ürünlerin taşıdığı riskler hakkında uyaracaklar.

Risk taşıyan ürünlerle ilgili gerekli düzeltici önlemeleri aldıktan sonra, tüketicileri ürünün taşıdığı riskler hakkında yeterli ve etkin bir şekilde uyarılmasını sağlayacaklar.

Yetkili kuruluşlar ise sorumlu oldukları ürün gruplarına ilişkin bir teknik düzenlemenin bulunmadığı, teknik düzenlemelerde insan sağlığı ve güvenliğine ilişkin hükümler bulunmadığı veya belirli risklere yahut risk kategorilerine ilişkin hükümler bulunmadığı durumlarda, ürünlerin güvenli olması amacıyla üreticilerin ve dağıtıcıların belirlenen yükümlülüklere uymalarını sağlayacaklar.

“Vatandaşı mağdur eden adımların ciddi yaptırımı olacak”

Öte yandan bu yönetmeliğe esas teşkil eden ve geçen yıl kabul edilen 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu da dün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Kanuna ilişkin açıklama yapan Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, E-ticaretin piyasa gözetim ve denetim kapsamına alınmasının sevindirici bir gelişme olduğunu söyledi.

Artık e-ticarette yeni bir dönemin başlayacağını belirten Çevikoğlu, “Vatandaşı mağdur edebilecek her dikkatsiz adımın ciddi yaptırımları olacak. Böylece e-ticaret sektörüne olan güven daha da artacağı gibi, vatandaşı mağdur eden platformlara 50 ila 500 bin lira arasında idari para cezaları da uygulanacak” diye konuştu.

Türkiye’de e-ticaretin hacminin 2020 yılında 200 milyar liranın üzerine çıktığını belirten Hakan Çevikoğlu,

“Bu seviye Türkiye’nin önünde uzun ve başarılı bir yol olduğunu gösteriyor. Bu tip denetim mekanizmaları ile de gelecekte e-ticaretin çok daha hızlı büyümesi teşvik edilmiş olacak” ifadelerini kullandı.

PttAVM olarak alış veriş yapanların mağdur olmamaları için kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Çevikoğlu, pandemi döneminde yüksek fiyat belirleyen 40 satıcı hakkında inceleme başlattıklarını hatırlatarak,

“İnceleme sonucunda maske, dezenfektan gibi birçok üründe fahiş fiyat uyguladığını tespit ettiğimiz satıcılarla yollarımızı ayırdık. Vatandaşın mağdur olmaması için denetimleri artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

İnternetten alışveriş yaparken ‘güven damgalı’ e ticaret sitelerinin tercih edilmesini öneren Çevikoğlu, damganın sitelerin gerekli hizmet kalitesine sahip olduğunu gösterdiğini bildirdi.