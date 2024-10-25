E-ticaret platformlarına ihracat desteği geliyor
Tüketicilerin korunmasına yönelik kanun Meclis’te kabul edildi. Buna göre, yerli e-ticaret platformlarına ihracat desteği sağlanacak. Yerli e-ticaret firmalarının küresel e-ticaret firmaları karşısında yaşadığı dengesizlik de ortadan kaldırılacak.
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle, yerli e-ticaret platformlarının yerleşik olmayan rakiplerine karşı yurt içi ve yurt dışındaki rekabet gücünün korunması amaçlanıyor.
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Yeni yasada e-ticaret kanununda yapılan değişiklikle, Türkiye’deki yerli e-ticaret firmalarının küresel e-ticaret firmaları karşısında yaşadığı dengesizliği ortadan kaldırması amaçlanıyor.
Yerleşik olmayan yabancı e-ticaret platformları Türkiye’de Kurumlar Vergisi, Dijital Hizmet Vergisi, Dijital Reklam Stopajı ya da Elektronik Ticaret Kanunu (ETK) kapsamındaki yükümlülüklere taraf olmazken Türkiye’deki yerleşik e-ticaret platformları, Kurumlar Vergisi, Dijital Hizmet Vergisi, Dijital Reklam Stopajı ve ETK ile birlikte gelen Lisans Ücreti’ni ödemek durumunda. Yapılan yasayla, belirlenen şartlara uymak kaydıyla, e-ticaret platformlarının ihracata sağladıkları katkıya oranla belirlenen iyileştirmelerden yararlanması öngörülüyor.
E-ihracat 37,5 milyar dolara çıkacak
Ana hedefin, Türk girişimcilerinin yurt dışına ürün satışına destek olduğu belirtiliyor. 2028’de Türkiye ihracatının 375 milyar dolar, e-ihracatının ise 37,5 milyar dolar seviyelerini göreceği tahmin edilirken TBMM’de yapılan kanun değişikliğinden yerli e-ticaret platformları aracılığıyla ihracat yapan tüm esnaf ve KOBİ’lerin de olumlu etkilenmesi bekleniyor.
Pazar yerleri üzerinden yurt dışına yapılan satışlar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının teşvik belgesiyle gerçekleştirilen yatırım harcamalarının toplamının iki katı, lisans ücretinin hesaplanmasına esas teşkil eden net işlem hacminden indirilecek. Pazar yerlerine verilecek ihracat muafiyeti ile e-ticaret sektöründe 10 milyarlarca dolarlık hacim tetiklenmesi bekleniyor.