E-ticaret platformlarına ihracat desteği geliyor

Elektronik Ticaretin Düzen­lenmesi Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle, yerli e-ticaret platformlarının yerleşik ol­mayan rakiplerine karşı yurt içi ve yurt dışındaki rekabet gücünün ko­runması amaçlanıyor.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Ba­zı Kanunlarda Değişiklik Yapılması­na Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Yeni yasa­da e-ticaret kanununda yapılan deği­şiklikle, Türkiye’deki yerli e-ticaret firmalarının küresel e-ticaret firma­ları karşısında yaşadığı dengesizli­ği ortadan kaldırması amaçlanıyor.

Yerleşik olmayan yabancı e-ticaret platformları Türkiye’de Kurumlar Vergisi, Dijital Hizmet Vergisi, Diji­tal Reklam Stopajı ya da Elektronik Ticaret Kanunu (ETK) kapsamın­daki yükümlülüklere taraf olmaz­ken Türkiye’deki yerleşik e-ticaret platformları, Kurumlar Vergisi, Di­jital Hizmet Vergisi, Dijital Reklam Stopajı ve ETK ile birlikte gelen Li­sans Ücreti’ni ödemek durumunda. Yapılan yasayla, belirlenen şartlara uymak kaydıyla, e-ticaret platform­larının ihracata sağladıkları katkıya oranla belirlenen iyileştirmelerden yararlanması öngörülüyor.

E-ihracat 37,5 milyar dolara çıkacak

Ana hedefin, Türk girişimcileri­nin yurt dışına ürün satışına destek olduğu belirtiliyor. 2028’de Türkiye ihracatının 375 milyar dolar, e-ih­racatının ise 37,5 milyar dolar sevi­yelerini göreceği tahmin edilirken TBMM’de yapılan kanun değişikli­ğinden yerli e-ticaret platformları aracılığıyla ihracat yapan tüm es­naf ve KOBİ’lerin de olumlu etkilen­mesi bekleniyor.

Pazar yerleri üze­rinden yurt dışına yapılan satışlar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı­nın teşvik belgesiyle gerçekleştiri­len yatırım harcamalarının topla­mının iki katı, lisans ücretinin he­saplanmasına esas teşkil eden net işlem hacminden indirilecek. Pazar yerlerine verilecek ihracat muafi­yeti ile e-ticaret sektöründe 10 mil­yarlarca dolarlık hacim tetiklenme­si bekleniyor.